Ankara'da yaşayan 20 yaşında bir üniversite öğrencisi evine gitmek için indiği otobüsten takip edilip evinin önünde tacize uğradığını iddia etti. Yaşadığı korkunç olay sonrası karakola gittiğini ancak ilgilenilmediği iddia eden genç kadın, taciz olayının yaşandığı güvelik kamerası görüntüleri bulup sosyal medyadan paylaştı.
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Genç kadın tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti
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