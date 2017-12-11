Ataşehir'den sonra şimdi sıra Şişli'de! Mercek altına alındı..

Şişli Belediyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle bağlantılı en az 45 kişinin belediyeye yerleştirildiği tespit edildi.

Ataşehir Belediye Başkanı CHP’li Battal İlgezdi’nin yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın Beşiktaş ve Şişli belediyelerini de mercek altına aldığı ortaya çıktı.

Özellikle Şişli Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarının yanı sıra terör örgütü mensuplarının belediye kadrolarına yerleştirildiği iddiaları araştırılıyor. Emniyet’in bu konuda yaptığı incelemede en az 45 çalışanın yasadışı sol örgüt DHKP-C’yle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında belediyede yönetici pozisyonunda olanların da bulunduğu belirtiliyor.

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Müfettişler tarafından rapor haline getirilen bulguların, önümüzdeki dönemde ‘gereğinin yapılması için’ İçişleri Bakanlığı’na sunulacağı öğrenildi.

250 TERÖR SEMPATİZANI

CHP’li belediyelerin, DHKP-C’nin sempatizanlarını işe aldığı ve örgüte parasal yardım sağladığı iddialarını daha önce AKŞAM gündeme getirmişti. AKŞAM İstanbul’daki CHP’li belediyelerin yaklaşık 250 DHKP-C sempatizanını çalıştırdığını ve örgütün bazı binalarının inşaatını üstlendiklerini gündeme taşımıştı.

SON SKANDAL AŞK VURGUNU

CHP’li Belediye Başkanı Hayri İnönü’nü görev süresince belediyenin adı bir çok yolsuzluk skandalına karıştı. Belediye son olarak aşk ve yolsuzluk skandalıyla gündeme geldi. Kentyol A.Ş. Genel Müdürü Hasnun Bayram Şişli Belediyesi Basın Danışmanı Şermin Terzi’yle yaşadığı aşk sonrası Kentyol A.Ş.’ye yapılan 27 milyon lira bağışı hesabına aktardığı iddia edildi.