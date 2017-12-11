11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Akkuyu NGS'de saha incelemesi

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Akkuyu NGS'de saha incelemesi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) sınırlı çalışma izni kapsamında yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor.
Akkuyu NGS'de saha incelemesi Akkuyu NGS'de saha incelemesi Akkuyu NGS'de saha incelemesi

Heyet, Mersin'in Gülnar ilçesindeki AkkuyuNGS'nin inşa edileceği alanda incelemede bulundu.

Projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, santral ile bölgenin çehresinin güzelleşip, refah düzeyinin büyük ölçüde artacağını söyledi.

Dönmez, Rus ve Türk tarafları olarak iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Akkuyu NGS inşaatının en yoğun olduğu esnada yaklaşık 10 bin kişiye ve işletme sırasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Bunun çoğunluğu ise Türk vatandaşı olacaktır." dedi.


 

"İLK ÜNİTESİ 2023'TE AÇILACAK"
Ekimde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) ilk ünite için sınırlı çalışma izninin alındığını anımsatan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu izinle nükleer güvenliği ilgilendirmeyen tüm yapıların yapımı, nükleer güvenliği ilgilendiren reaktör gibi yapıların ise temel altı beton gibi çalışmaları yürütülebilecektir. Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınması hedefi doğrultusunda Rus ve Türk tarafları olarak iş birliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Lihaçev ise, 2 Aralık'ta birinci ünite reaktör binası temel çukuru çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Söz konusu çalışmaların bir Türk şirketi tarafından gerçekleştiğini ve öngörülen takvim çerçevesinde tamamlandığını bildiren Lihaçev, şunları kaydetti:

"İnşaat çalışmalarının yanı sıra sahada çevresel izleme faaliyetleri de sürmektedir. Bu çerçevede sismik ve meteorolojik parametreler, yer altı suları, deniz suyu ve ÇED raporu kapsamındaki izleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Akkuyu NGS inşaatı kapsamındaki çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı doğrultusunda ve TAEK'in doğrudan düzenlemeleri, gözetimi ve denetimleri çerçevesinde yürütülmektedir."
 

Lihaçev, projenin Türk şirketleri için önemli iş fırsatları sunduğunu dile getirerek, "Ön değerlendirmelere göre, Akkuyu NGS projesi kapsamındaki çalışmaların yüzde 35-40'ı Türk şirketleri tarafından karşılanabilecek ve bu iş kapsamının parasal karşılığı takriben 6-8 milyar dolar olacaktır. 350'nin üzerinde Türk şirketi, proje kapsamında potansiyel tedarikçi şirketler listesinde yer almak üzere başvuruda bulunmuş olup, bu şirketlerden bazıları NGS alt yapı çalışmaları kapsamında ilk siparişleri almışlardır." ifadelerini kullandı.
 

Sahada 300'ün üzerinde personel çalıştığını kaydeden Lihaçev, bu personelin yüzde 90'ının, Gülnar, Büyükeceli, Silifke, Taşucu ve Aydıncık gibi yakın çevrelerdeki ilçelerde ikamet eden Türkiye vatandaşları olduğunu söyledi.

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