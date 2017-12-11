Deutsche Bank. Cuma günü yayınladığı raporda, Bitcoin çılgınlığının gelecek yıl piyasa için gerçek bir risk yaratabileceği uyarısında bulundu.
Deutsche Bank'ın baş uluslararası ekonomisti Torsten Slock imzası ile gönderilen raporda, Bitcoin'de bir çöküş yaşanması olasılığı piyasa için 2018'in en ciddi riskleri listesinde yer aldı.
Listede, Bitcoin'de bir çöküş olasılığının yarı sıra Kuzey Kore tehtidi ve yüksek enflasyon yer aldı.
CBOE'de Ocak vadeli Bitcoin 18.700 dolar seviyesinden yaşanan geri dönüşün ardından şu sıralarda 17.870 dolar seviyesinden işlem görüyor.
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Deutsche Bank`tan Bitcoin uyarısı
Deutsche Bank. Cuma günü yayınladığı raporda, Bitcoin çılgınlığının gelecek yıl piyasa için gerçek bir risk yaratabileceği uyarısında bulundu.
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