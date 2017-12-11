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Valbuena'dan Kocaman'a tepki! 'Neden...'

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Valbuena'dan Kocaman'a tepki! 'Neden...'
Valbuena'nın, Bursaspor maçından önce Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmede, "Ben buraya takıma katkı yapmaya geldim. Neden yedeğim?" dediği öğrenildi.
Valbuena'dan Kocaman'a tepki! 'Neden...' Valbuena'dan Kocaman'a tepki! 'Neden...' Valbuena'dan Kocaman'a tepki! 'Neden...'

Fenerbahçe'de şu anda tek sıkıntılı konu, Mathieu Valbuena olarak dikkat çekiyor.

Osmanlıspor maçında sakatlandıktan sonra formayı Aatıf'a kaptıran Fransız futbolcu bir daha ilk 11'e dönemedi. Bursaspor deplasmanında forma bekleyen Valbeuena yedek kaldığı için moralsizdi.

Maç öncesi kulübede olmasıyla ilgili Teknik Direktör Aykut Kocaman da futbolcusuyla bir konuşma yaptı. Valbuena'nın bu görüşmede Kocaman'a neden oynamadığını sorduğu öğrenildi. 

Fransız futbolcunun, "Ben buraya oynamaya ve takıma katkı sağlamaya geldim" diyerek yedek kalmaktan dolayı mutsuz olduğunu ifade ettiği belirtildi. 

Teknik patron Kocaman, tecrübeli futbolcuyu bireysel oyunu konusunda birçok kez uyarmıştı. Oyunu tek başına yönlendirmek ve topların tüm ataklarda kendisinde toplanmasını isteyen Valbuena, pas oyunu yerine daha çok bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Takıma önemli katkılar yapsa da futbolcunun bu oyun tarzı ve basit top kayıpları takımın gelişimine engel oluyor.

Bursaspor deplasmanında 65. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna dahil olan Valbuena özellikle son dakikalarda orta alanda yaptığı basit top kayıplarıyla teknik heyeti adeta haklı çıkarmıştı.

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