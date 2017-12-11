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Afrin operasyonuna Rus engeli!

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Afrin operasyonuna Rus engeli!
Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’yi Afrin’den çıkartma planlarında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Rusya’dan geri adım sinyali geldiği öğrenildi.
Afrin operasyonuna Rus engeli! Afrin operasyonuna Rus engeli! Afrin operasyonuna Rus engeli!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğinde yer edinen terör örgütü YPG’nin Afrin’deki varlığına son verilmesi için yeni yılda harekete geçmeye hazırlanırken, Rusya’dan beklenmeyen bir tutum değişikliği geldiği belirtildi. Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Rusya’nın aylar önce Afrin’deki askeri üslerini boşaltabileceğini bildirmişti ve görüşmeler sürüyordu. Soçi’de yapılan son zirvede de Rusya’nın somut olarak adım atma sözü verdiği belirtildi. Türkiye’nin de bu doğrultuda Afrin operasyonu için hazırlıklara başladığı, 2018 Ocak ayının harekat için belirlendiği bildirilmişti. Ancak Rusya ve rejimin son günlerde bu tutumunu değiştirme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Ankara’ya yapacağı ziyarette bu konunun gündem başlıklarından biri olacağı ifade ediliyor.

TSK’nın Afrin’i, Fırat Kalkanı bölgesi, İdlib’in kuzeyi ve Hatay/Kilis sınırı olmak üzere üç noktadan askeri olarak kuşattı. Operasyonun da bu noktalardan gerçekleşeceği belirtiliyordu. Son olarak  Rusya’nın Afrin’deki polis gücünü bu tarihe kadar çekeceği de ifade ediliyordu. Rusya’nın askeri gücünü çekmesi halinde YPG’nin Afrin’de tutunamayacağı değerlendirmesi yapılıyordu. Soçi’de toplanacak konferansa YPG’nin de davet edilmesi konusuna Türkiye’nin karşı çıkması sonrası, bu konuda üç ülke ortak bir görüşte buluştu. Soçi’deki konferansın tarihi de Aralık ayından Şubat’a ertelendi. Ancak YPG güçleri ile bir Rus generalin Deyrzor’da ortak basın açıklaması yapması tepki çekti. Rusya’nın YPG ile bu bölgede işbirliği içinde olduğunu gösteren görüntülerden sonra, Afrin ile ilgili planlarını değiştirdiği iddialarının gündeme gelmesi dikkat çekti.

YPG’YLE DEYRİZOR GÖRÜŞMESİ

Suriye’nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından terör örgütü IŞİD’ten temizlenmesinden sonra ilk açıklama Rus komutan, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin sözcüsü birlikte yapılmıştı. Türkiye’nin tepki gösterdiği açıklmayı Rus general Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı YPG’nin sözcüsü Nuri Mahmut yapmıştı. Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye’nin parçası olacağını belirterek, “Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye’nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz” demişti.

SOÇİ’DEKİ KONGRE ERTELENMİŞTİ

Rusya Şubat’ta düzenleyeceği Suriye Halkları Kongresine’e PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’yi de çağıracağını geçtiğimiz ay duyurmuş Türkiye de bu adımı sert bir şekilde eleştirmişti. Ankara’nın eleştirileri sonrası Moskova kongreyi iptal etmemiş ancak tarihini ertelediğini duyurmuştu. Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugünkü Ankara ziyareti sırasında görüşülecek konu başlıklarından birinini de bu olacağı belirtiliyor. Öte yandan Afrin’e asker gönderen geçtiğimiz hafta Rusya, Türkiye’nin itirazı nedeniyle “Cenevre görüşmeleri” olarak adlandırılan Suriye barış görüşmelerine dahil edilmeyen Kürtlerin de Cenevre’de temsil edilmesi için harekete geçtiği iddia edilmişti.

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