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Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5+5 zam yapılacak

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Yedek parça fiyatlarının yükselmesi ve dolu felaketinde sigortacıların cebinden çıkan maliyetler trafik sigortasında bir düzenleme yapma gereksimi doğurdu.
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5+5 zam yapılacak
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5+5 zam yapılacak Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5+5 zam yapılacak Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5+5 zam yapılacak

2015’te artan trafik sigortası fiyatlarına nisan ayında tavan getirilmiş ve maksimum fiyat 7’nci basamakta yani 4 yıl üst üste kaza yapmayan sürücülerde İstanbul’da 470 ve Türkiye genelinde ise 444 lira olmuştu. Aynı zamanda sigorta şirketlerini enflasyona karşı korumak için bu tutarları önce ayda yüzde 1, eylül ayından sonra ise yüzde 1.5 artırma kararı alınmıştı. Böylece ortalama tavan fiyat nisandan yıl sonuna kadar yüzde 10 civarı arttı. Yani iyi sürücüler için İstanbul’da 44.4 Türkiye genelinde ise 47 lira artarak sırasıyla 488 ve 517 lira oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre ortalama trafik sigortası fiyatları ise şu anda 550 lira düzeyinde bulunuyor.

Ancak trafik sigortasının ana maliyet kalemi olan yedek parça fiyatlarının döviz kurundaki artış nedeniyle önemli oranda yükselmesi, İstanbul’daki dolu ve sel felaketinde sigortacıların cebinden çıkan 520 milyon lira ve diğer maliyetlerdeki artış bu alanda bir düzeltme yapma gereksinimi doğurdu. Edinilen bilgilere göre bu nedenle tavan fiyatlar yeni yılda yüzde 5 artırılacak. Böylece ortalama fiyat 27.5 lira artarak 577 liraya ulaşacak. İstanbul’daki iyi sürücünün ödeyeceği prim tavanı 25.8 lira yükselerek 543 liraya Türkiye genelinde 7’nci basamakta bulunan iyi sürücülerin ödeyeceği trafik sigortası parası da 24.4 lira artarak 513 TL’ye çıkacak. Trafik sigortasının yılın ikinci yarısında da yüzde 5 artırılmasının düşünüldüğü öğrenildi.

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