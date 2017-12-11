'Uçan Hollandalı' olarak gelen ancak adı 'Yatan Hollandalı'ya çıkan tecrübeli forvet sezon başındaki en büyük destekçisi teknik direktör Aykut Kocaman'ın da güvenini boşa çıkarmıştı. Kamp dönemi sırasında deneyimli çalıştırıcı sürekli Van Persie'nin çok çalıştığını ve sezon boyu kendilerine çok faydalı olacağını belirtiyordu. Ancak Hollandalı forvet, Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrası, oynamaya fazla niyetli olmayınca Kocaman'ın da desteğini kaybetti. Devre arasında hem Elif Elmas hem de muhtemel sol bek transferine kontenjan açmak isteyen Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetime sunduğu raporda RvP için "Bize faydalı olmaz" demişti.
MAAŞTAN KURTULACAK
Robin van Persie, Kanarya'da forma bulamayacağını anlayınca menajerine transfer için yetki verdi. Tecrübeli golcü ile ABD ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yakından ilgilendiği kaydedildi. Fenerbahçe yönetimi, Van Persie'nin alacakları karşılığında sözleşmesini fesh etmesi durumunda transferine onay verecek. Böylece Hollandalı futbolcunun yüksek maaşından kurtulacak. Van Persie son olarak sahaya Hollanda Milli Takımıyla 31 Ağustos'ta çıkmıştı. O tarihten beri iyileşemedi. F.Bahçe formasıyla bu sezon 200 dakika şans buldu. Gol veya asisti yok.
Feyenoord peşinde
Robin van Persie'ye tek teklif Los Angeles Galaxy'den değil. Hollandalı futboluyla ülkesinin ekiplerinden Feyenoord uzun zamandır ilgileniyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst "RvP için daha önce de konuştum. Onun hâlâ çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bu fikrim değişmedi" ifadelerini kullandı. Feyenoord, RvP'nin sözleşmesini fesh edip takıma katılması için uğraşıyor.
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Van Persie ile yollar ayılıyor!
'Uçan Hollandalı' olarak gelen ancak adı 'Yatan Hollandalı'ya çıkan tecrübeli forvet sezon başındaki en büyük destekçisi teknik direktör Aykut Kocaman'ın da güvenini boşa çıkarmıştı. Kamp dönemi sırasında deneyimli çalıştırıcı sürekli Van Persie'nin çok çalıştığını ve sezon boyu kendilerine çok faydalı olacağını belirtiyordu. Ancak Hollandalı forvet, Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrası, oynamaya fazla niyetli olmayınca Kocaman'ın da desteğini kaybetti. Devre arasında hem Elif Elmas hem de muhtemel sol bek transferine kontenjan açmak isteyen Kanarya'da teknik direktör Aykut Kocaman yönetime sunduğu raporda RvP için "Bize faydalı olmaz" demişti.
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