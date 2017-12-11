Sebze haline Fransa modeli geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Enflasyon sadece sebze ve meyve fiyat artışından kaynaklanmıyor. Çok daha farklı şeylerden kaynaklanıyor ama günah keçisi olarak genellikle sebze ve meyve fiyatları gözüküyor” dedi. Gıda enflasyonu için yeni uygulanacak sistemi anlatan Tüfenkci tarla-market reyonu ve pazar arasında yaşanan 5-6 katı geçen fiyat farkının önüne geçmek için ürünlerin tutulacağı soğuk hava depolarından başlayarak yeni bir sistemin kurulduğunu ve sebze hallerinde Fransız modeline geçileceğini ifade etti. Sebze meyvenin soğuk zincirde taşınması ve ambalaj zorunluluğu getirdiklerini, soğuk hava depolarının yapılmasını teşvik kapsamına aldıklarını hatırlatan Tüfenkci, Hal Yasası’nın, Gıda Komitesi’ne sunulduğunu ve onay aldıklarını ifade ederek, Türkiye’de hal statüsünde 175 yer bulunduğunu, bunların bir kısmının toplama merkezi haline dönüştürüleceğini, Ankara, İstanbul gibi illerdeki bazı yerlerin de Fransa’daki gibi büyük haller haline getirileceğini söyledi. Tüfenkci, buralarda sebze ve meyvenin yanı sıra et, süt, balık, kesme çiçek gibi pek çok şeyin toptan satışının yapılacağını belirterek, hallerin, sadece belediyelerin işletmesinde değil, belki kamu-özel, belki de sadece halcilerin oluşturduğu şirketlerin işletmesinde oluşturulmasının tartışılacağını ve en uygun hal sistemine geçileceğini, buna göre de Hal Yasası’nı revize edeceklerini kaydetti.

ARACI VERGİSİNİ ZATEN ÖDÜYOR

Halleri öldürmeyeceklerini, hatta büyüteceklerini ifade eden Bakan Tüfenkci “Sebze ve meyve fiyatlarının artışında hal komisyoncusunun bir suçu yok. İnceledik. Orada fiyat belirleniyor, siz artı bir fiyat koymuyorsunuz. Fiyat neyse arz ve talebe göre oradan fiyat belirleniyor. Siz, sadece komisyonunuzu alıyorsunuz, verginizi veriyorsunuz” dedi.