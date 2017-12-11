Liverpool, başarılı futbolcusu Emre Can'ı herhangi bir bonservis bedeli kazanmadan kaybetme korkusuyla karşı karşıya.
Rai Sport'un haberine göre; sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun, Juventus'la 4 Milyon Euro'dan 5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Liverpool'un sözleşme uzatma konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Türk asıllı Alman futbolcuyu ikna edememesine sebep olarak, Emre Can'ın kupalar kazanmak istemesi gösterildi.
Şu ana kadar Kırmızılar adına lig ve Avrupa'da 20 maça çıkan Emre Can, orta sahadaki dinamizmi ile hem hücum hem de savunmaya verdiği iki yönlü katkıyla, Jürgen Klopp'ün kilit isimleri arasında yer alıyor.
20 kez Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Emre Can'ın, Ocak 2018 itibariyla istediği takımla ön anlaşma yapma hakkı bulunuyor.
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Emre Can sürprizi! Anlaşma sağlandı!
Liverpool, başarılı futbolcusu Emre Can'ı herhangi bir bonservis bedeli kazanmadan kaybetme korkusuyla karşı karşıya.
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