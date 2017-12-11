Türkiye üçüncü çeyrekte çift haneli büyüdü!

Türkiye ekonomisi ile ilgili en kritik verilerden biri olan üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Ekonomi 3. çeyrekte 11,1 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 arttı. Türkiye'nin bu oranla Hindistan ve Çin'i geride bıraktığı bildirildi.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 24,2 yükselerek, 827 milyar 230 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 14,8 ve inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 20,7 artış gösterdi.

Başbakan, büyüme çift hane olursa 'şaşırmayın' demişti

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin 2018'i 2017'den daha iyi olacak. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek, büyüme hedefimiz en az yüzde 5,5. Bakın bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın." ifadelerini kullanmıştı.

Son 6 yılın zirvesi

Türkiye büyümede 2011 üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü, tüm tahminleri de aşmış oldu.