11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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İçişleri'nden son dakika açıklaması!

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İçişleri'nden son dakika açıklaması!
İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 4-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması! İçişleri'nden son dakika açıklaması!

 İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde 2 ölü, 2 sağ, 3 teslim olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, 22 Ağustos 2017'de Van'ın Gürpınar ilçesinde ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait parmak izlerinin kriminal incelenmesi sonucunda, Şırnak ve Van'da toplam 12 EYP saldırısının failleri olduklarının tespit edildiğini bildirdi. 


İçişleri Bakanlığı tarafından 4-11 Aralık 2017 tarihlerinde terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 323 operasyon yapıldı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 923 terör (PKK/KCK 153, aşırı sol 4, DEAŞ 67, FETÖ/PDY 699), 3 bin 065 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 74’ü düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 062 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde toplam 7 (2 ölü, 2 sağ, 3 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 22 Ağustos 2017'de Van'ın Gürpınar ilçesinde ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait parmak izlerinin kriminal incelenmesi sonucunda, Şırnak Vevan'da toplum 12 EYP saldırısının failleri oldukları tespit edildi. Bu saldırılarda şehit olan 2 ve yaralanan 5 güvenlik görevlisinin faillerine ulaşıldı. 

Operasyonlar neticesinde, 9 ilde (Batman 1, Bingöl 5, Bitlis 1, Diyarbakır 3, Hakkari 2, Mardin 4, Siirt 1, Hatay 1, Tunceli 4) 22 sığınak kullanılamaz hale getirildi. 8’i ağır ve uzun namlulu toplam 15 silah, 728 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 11 el bombası, bin 218 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 34 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 215 operasyonda, piyasa değeri 14 milyon 761 bin 930 TL olan, 2 bin 220 kilogram esrar, 78 kilogram eroin, 5,66 kilogram kokain, 2 kilogram Afyon, 7,43 kilogram metamfetamin, 8 bin 883 adet uyuşturucu hap, 66 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 7 milyon 669 bin 501 TL olan, 935 bin 648 adet kaçak sigara, 223 bin 993 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 65 kişi gözaltına alındı.

 

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 35 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Van, Zonguldak) 298 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 715 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 172 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında, ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik eş zamanlı olarak 4 bin 351 personelin katılımı ile 'Günübirlik Kiralanan Evlerin Denetlenmesi-2' uygulaması yapıldı. Yapılan bu denetlemelerde 10 bin 419 ev kontrol edildi, 133 aranan şahıs yakalanmış, kayıt dışı olarak tespit edilen 2 bin 448 eve cezai işlem uygulandı.

507’si denizlerde olmak üzere 2 bin 184 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 74 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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