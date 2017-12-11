Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Beşiktaş ilk yarının son dakikasında Umut Bulut'un Cenk Tosun'a yaptığı müdahele sonrası penaltı kazandı.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Toroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:
Aynı penaltıyı büyük takıma aleyhine verebiliyorsan, öperim. Ucuz şövalyelik bunlar. Bu penaltı düdüğü, yalnız Kayseri'yi değil, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi Başakşehir'i Göztepe'yi herkesi etkiliyor. Bu sene geçen sene gibi olmayacak.
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu!
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Beşiktaş ilk yarının son dakikasında Umut Bulut'un Cenk Tosun'a yaptığı müdahele sonrası penaltı kazandı.
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