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Türkiye için kritik veri açıklandı

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Türkiye için kritik veri açıklandı
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 4 milyar 527 milyon dolar açık verdi.
Türkiye için kritik veri açıklandı Türkiye için kritik veri açıklandı Türkiye için kritik veri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 267 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 406 milyon dolar artarak 6 milyar 666 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar yükselerek 1 milyar 73 milyon dolara ulaşması etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2 milyar 686 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 150 milyon dolar artarak 990 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler 50 milyon dolar artarak 198 milyon dolara ulaştı.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler açığının 3,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. Öte yandan, ağustos ayı cari açık verisi 1 milyar 237 milyon dolardan 975 milyon dolara revize edildi.

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