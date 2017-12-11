Bu bebek sütlerinin satışı durduruldu!

Lactalis isimli bebek maması üreticisi, bebeklerde salmonella virüsü yaydığı sebebiyle dünya genelinde ürün satışını durdurma kararı aldı. Salmonella isimli zehirli bir virüsün şirket tarafından üretilen bebek mamasında rastlandığı aktarılan açıklamada, Fransa'da Aralık ayından beri 26 yeni doğan bebeğin mama yüzünden hastalandığı açıklandı.



Şirketin ilk kez Fransa'nın Craon kentindeki fabrikasında ortaya çıktığı düşünülen virüs, sıvı kaybı riski sebebiyle yeni doğan bebeklerde ve yaşlı insanlarda büyük bir sağlık tehlikesi yaratıyor. Salmonella virüsü çiftlik hayvanlarından yayılıyor ve bulaştığı kişilerde kusma, yüksek ateş ve ishal gibi belirtiler gösteriyor.



Craon'daki fabrikada Şubat ve Aralık ayları arasında üretilen bütün ürünlerin geri çekildiğini aktaran yetkililer, fabrikadaki bütün makinelerin dezenfekte edildiğini ve birçok tedbir alındığını belirtti. İkinci bir açıklamaya kadar yalnızca Fransa'da değil aynı zamanda şirketin ürünlerini ihraç ettiği İngiltere, Çin, Pakistan, Bangladeş ve Sudan ülkelerinde de, virüs içerdiği öngörülen Lactalis bebek maması satışının durdurulması kararı alındı.