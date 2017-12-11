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Eski belge merakı tarihçilere ışık tuttu

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Eski belge merakı tarihçilere ışık tuttu
Giresun’da kuyumculuk yapan Mehmet Gökçe'nin 30 yıl önce başlayan eski belge toplama merakı koleksiyonculuğa dönüştü.
Eski belge merakı tarihçilere ışık tuttu Eski belge merakı tarihçilere ışık tuttu Eski belge merakı tarihçilere ışık tuttu

Bu merak yıllar geçtikçe Osmanlı Devleti'nin son dönemine ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait kağıt para, madeni para, hisse senetleri, tahviller ve pullardan oluşan bir koleksiyonun oluşmasını sağladı. Gökçe’nin sahafları gezerek, ulusal ve uluslararası müzayedelere katılarak satın aldığı belgeler, bugün neredeyse servet değerinde. 

İlk dönemlerde hobi olsun diye Osmanlı döneminden kalan belgeler topladığını belirten Gökçe, Osmanlı Devleti dönemine ait madeni paraların da koleksiyonunun ilk parçaları olduğuna değindi.

OSMANLI DÖNEMİ PARALARI, BANKA SENETLERİ HER ŞEY VAR

Osmanlı dönemindeki paraların ardından hisse senetleri ve tahviller biriktirmeye başladığını ifade eden Gökçe “Koleksiyonda bugün Osmanlı Devleti'nde kurulmuş şirketlere ait hisse senetleri, Osmanlı’da Abdulmecit, Abdülaziz, 4. Murad, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve Vahdettin Han dönemlerine ait kağıt paralar, pullar, Fransız, İngiliz ve Alman şirketlerine ait banka hisse senetleri de bulunuyor. Yine Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulan şirketlere ait hisse senetleri, milli piyango biletleri, kağıt paralar koleksiyonun en nadide parçaları arasında” dedi.

FİLİSTİN BANKASI'NA AİT HİSSE SENEDİ DAHİ VAR

Bugün dünya gündeminde bulunan Filistin’e ait bir bankanın da hisse senetlerinin koleksiyonu arasında yer aldığını ifade eden Gökçe “Özellikle koleksiyonum arasında Osmanlı döneminde Filistin Bankası’na ait bir hisse senedi de bulunmaktadır. Şuanda dünya gündeminde bulunan ve var olma mücadelesi veren bir ülkenin Osmanlı döneminde bir bankasının dahi bulunması ve hisse senetlerinin yer alması oldukça önemlidir. Şuanda bu hisse senedi koleksiyonumun bana göre en önemli parçasıdır” diye konuştu.

TARİHÇİLERE KAYNAK OLUŞTURUYOR

Gökçe'nin tarihçi arkadaşı Ayhan Yüksel de koleksiyonun en önemli yanlarından birinin de Osmanlı dönemine ait, tapu ve mahkeme kayıtlarının yer aldığı belgelerin olduğunu söyledi. Tarihçi Yüksel “ Bir çok yerel tarihçilere kaynak olacak önemli belgelerde koleksiyonun parçaları arasındadır. Osmanlı dönemine ait nüfus kayıtları, mahkeme kayıtları, tapu kayıtları yer almaktadır. Yerel tarih araştırmalarına ışık tutan bu belgeler yerel tarih üzerine kitap yazanlara önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Yine hisse senetleri de ticaret tarihiyle ilgili önemli kaynaklardır“ ifadelerini kullandı. 

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