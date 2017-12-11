11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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At arabasıyla köpeğe eziyet

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At arabasıyla köpeğe eziyet
Şanlıurfa'da sahibi tarafından at arabasının arkasında zincirle bağlanan köpek dakikalarca koşturuldu.
At arabasıyla köpeğe eziyet At arabasıyla köpeğe eziyet At arabasıyla köpeğe eziyet

Eyyübiye Mahallesi'nde hareket halindeki at arabasının arkasına demir zincirle bağlanan köpeği görenler şaşırdı. At arabasının arkasına bağlanan köpeğiyle birlikte atını koşturan genç, yoldan geçen araç sürücülerinin tepkilerine aldırış etmeyerek, yoluna gülerek devam etti. At arabasının yasak olduğu kentte ana caddelerde polis ve zabıta ekiplerine yakalanmadan dakikalarca köpeğe eziyet eden sürücü bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Koşmaktan bitkin düşen köpeği görenler, at arabacı sürücüsüne klakson çalıp tepki gösterdi.

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