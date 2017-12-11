Dünya rekorundan sonra hükümetten ilk açıklama!

Türkiye ekonomisinin, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyümesi ardından resmi açıklamalar da üst üste geliyor.

Türkiye ekonomisinin, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyümesi ardından resmi açıklamalar da gelmeye başladı.

İşte ilk açıklamalar:



ZEYBEKCİ: ULUSLARARASI KURULUŞLAR TAHMİNLERİNİ BİR BİR ARTIRACAK



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci sosyal medya hesabı üzerinden büyüme rakamını yorumladı.



Nisan ayından bu yana iki noktayı vurguladıklarını ifade eden Zeybekci, "Birincisi uluslararası kuruluşlar tahminlerini bir bir artıracak. İkincisi Türkiye 3. çeyrekte G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olacak" ifadelerini kullandı.



Zeybekci, "Türkiye, 3. Çeyrekte yüzde 11,1’lik rekor büyüme performansıyla söylemlerimizdeki haklılığı ortaya koydu" diye konuştu.



ERTEM: BU BÜYÜME BİRİLERİNİ KORKUTACAK



"Türkiye, 3. çeyrekte 11.1 büyüyerek dünya rekoru kırdı" diyen Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Bu yüksek büyümeye imalat sanayi yüzde 15,2 oranında katkı yapmıştır. Önümüzdeki dönemde bunun istihdama yansıdığını da göreceğiz. Bu büyüme trendi, bir müddet sonra enflasyondan cari açığa değin diğer değişkenleri de olumlu etkileyecektir. İhracatın, yatırımların, sanayinin güçlü katkı yaptığı bu büyüme gerçekleşmesini 2018 de de sürdürmek temel hedeftir" dedi.



2017 yılı itibariyle yüzde 7'yi aşan bir büyüme oranı ile karşılaşabileceğini belirten Ertem, "Bu, Türkiye'yi dünyada sayılı yüksek büyüme temposu sürdüren ülkeler arasına sokacaktır" diye konuştu.



Ertem şöyle konuştu: "Şimdi göreceksiniz bu büyüme temposu yine "birilerini" korkutacak, 'Türkiye frene basmalı' seslerini duyacaksınız. Bunlara artık kimse kulak asmayacak. İstihdam yanlısı kapsayıcı büyümeyi sürdürmeliyiz."



ELVAN: 4. ÇEYREK BÜYÜMESİ YÜZDE 6-7 CİVARINDA OLACAK



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise Türkiye'nin 2017'de yüzde 7'ye yakın bir büyüme kaydedeceğini belirterek 4. çeyrek büyümesinin ise yüzde 6-7 civarında olmasını öngördüklerini dile getirdi.



TCMB'nin gerektiği takdirde gereken önlemi alacağını belirten Elvan, Türkiye'de sıkı parapolitikasının süreceğini söyledi.



Elvan, ayrıca, Türkiye'nin mali disiplinden geri adım atmayacağını kaydetti.