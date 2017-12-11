11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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İsrail'den son dakika Kudüs açıklaması

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İsrail'den son dakika Kudüs açıklaması
İsrail Başbakanı Netanyahu'de Brüksel ziyaretinde yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin çoğunun Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını beklediğini ifade etti.
İsrail'den son dakika Kudüs açıklaması İsrail'den son dakika Kudüs açıklaması İsrail'den son dakika Kudüs açıklaması

Dün Fransa'da yaptığı skandal açıklama ile gerilimi tırmandıran İsrail Başbakanı Netanyahu bugün de Brüksel de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıma kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

'Trump'ın Kudüs kararının mevcut gerçekliği tanımak olduğunu' savunan Netanyahu, “Birleşmiş Milletler tarihi bir gerçeği reddediyor. Son yedi senedir Kudüs zaten İsrail’in başkentiydi. ABD başkanı Trump yalnızca gerçeği masaya yatırdı. Barış için gerekli olan şey tam olarak bu. Barışın özü budur. Cumhurbaşkanının ve benim ofisim, parlamento, yüksek mahkeme zaten Kudüs’te bulunuyordu. Artık Filistinliler’in bir Yahudi devleti olduğunu kabullenmeleri gerekmektedir. Ve bu devletin bir başkenti var, o da Kudüs’tür. Kudüs, İsrail'in başkentidir. Kimse bunu inkar edemez" ifadelerini kullandı.

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