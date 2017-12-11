İstanbul Sarıyer’de; Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz ardında ‘kabarık bir fatura’ bıraktı.
Burak’ın kaza sonrası ‘neden kaçtığı’ gizemini korurken geride Ferrari’nin ve çarptığı cipin masrafı kaldı. Çünkü Burak Yılmaz’ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı bilinmiyor ve sigorta şirketi de bu yüzden masrafı karşılamıyor. Kaza, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sarıyer’de meydana geldi. Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari California marka lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, olaydan dakikalar sonra olay yerine gelen futbolcu arkadaşları Olcan Adın ve Selçuk İnan tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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Burak Yılmaz'a ağır fatura!
İstanbul Sarıyer’de; Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait Ferrari ile takla attıktan sonra bir cipe çarpıp durabilen ve kazanın ardından kayıplara karışan Milli futbolcu Burak Yılmaz ardında ‘kabarık bir fatura’ bıraktı.
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