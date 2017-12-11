11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rant

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Ordu'da 9 liradan satın alınan fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendecilerde 60 liradan satılıyor.
Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rant
Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rant Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rant Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rant

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın maliyetinin altına satılmasına rağmen, iç fındık fiyatının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "8-10 lira bandındaki fiyatlar oluştuğunda, iç fındık da bu fiyata göre tüketiciye sunulmalı. Bugün aradaki büyük farkın nerelere gittiğini merak ediyoruz" dedi. 

Fındıkta büyük rant bulunduğunu savunan Soydan, "Üretici birkaç sene önce 15-20 TL olduğu zaman, iç fındık 50-70 TL arasında seyrediyordu. Son 1,5 yıldır üretici fiyatı serbest piyasada 8-10 TL bandında. Ancak tüketiciye yansıyan fiyat hala 50 TL'nin üzerinde. Bu doğru değil. Üreticiyle tüketici arasında büyük uçurum var" diye konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ

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