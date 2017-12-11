11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!

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Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın manken Filiz Akel tarafından otel odasında öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cinayet soruşturması tamamlandı.
Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!
Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu! Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu! Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Şaşmaz’ın eski manken Filiz Akel tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Filiz Akel hakkındaki otopsi raporunun dosyaya girmesinin ardından savcılık dosyayı kapattı. Olay kayıtlara Filiz Akel’in Vatan Şaşmaz’ı aralarındaki tartışmanın ardından öldürmesi ve intiharetmesi olarak geçti. Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti.

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