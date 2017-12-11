İngiliz ve Fransız askerler de orada

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunan ABD'li, İngiliz ve Fransız askeri temsilciler, YPG'nin ana unsuru olduğu Demokratik SuriyeGüçleri (DSG) ve bölgedeki aşiret liderleriyle Suriye'nin Deyrizor kentinde bir araya geldi.
DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonda yer alan ABD'li, İngiliz ve Fransız komutanlar, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak bilinen YPG'nin ana unsuru olduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi. Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, Deyrizor operasyonunu yöneten YPG'li Polat Can'ın da katıldığı toplantıda, bölgenin son durumu ele alındı. Toplantıya katılan koalisyon güçleri komutanlarının, DSG'nin koalisyonun bir parçası olduğunu ve DSG'ye yönelik yardımların devam edeceğini söyledikleri ileri sürüldü. Toplantıda YPG'li Can'ın ise DSG'nin bölgedeki farklı yapılardan oluştuğunu ve herkesin destek olması gerektiğini söylediği iddia edildi. Toplantı sırasında özellikle DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunan ülkelerin askeri sorumlularının fazla görüntü ve fotoğraf vermek istemediklerinin gözlemlendiği belirtilirken, DEAŞ'tan temizlenen bölgenin geleceği ile güvenliğinin sağlanması konularının toplantıda ele alındığı öğrenildi.
SURİYE-IRAK SINIRINDA DSG-IRAK ORDUSU GÖRÜŞMESİ
Öte yandan Deyrizor'da koalisyon temsilcileri, terör örgütü YPG ve aşiret liderleriyle toplantı yaparken, Suriye-Irak sınırında ise DSG ile Irak ordusu komutanları bir araya geldi. Deyrizor'dan geçen Suriye-Irak sınırının güvenliğinin tartışıldığı toplantıda, ortak koordinasyon merkezi kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Görüşmüye Irak ordusunu temsilen Irak Cizire Güçleri Genel Komutanı Kasım Muhammed Salih ve yardımcısı General Abdul Huseyin katılırken, DSG'yi temsilen ise Hasan Kamişlo ile Engizek Halil katıldı. Görüşmede, bölge, terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenene kadar güvenliğin sağlanabilmesi konusunda sınır güvenliği ve bilgi akışı için sınır hattında ortak koordinasyon merkezi kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
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İngiliz ve Fransız askerler de orada
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunan ABD'li, İngiliz ve Fransız askeri temsilciler, YPG'nin ana unsuru olduğu Demokratik SuriyeGüçleri (DSG) ve bölgedeki aşiret liderleriyle Suriye'nin Deyrizor kentinde bir araya geldi.
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