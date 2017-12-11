11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Gaza bastılar! Faizsiz otomobil yarışı

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Gaza bastılar! Faizsiz otomobil yarışı
Otomobil markaları 2017’yi kapatırken, kampanyalarda gaza bastı. Yıl sonu fırsatlarında özellikle faizsiz finansman desteği öne çıkıyor.
Gaza bastılar! Faizsiz otomobil yarışı Gaza bastılar! Faizsiz otomobil yarışı Gaza bastılar! Faizsiz otomobil yarışı

Markalar nakit indirimi, taksit erteleme, MTV hediyesi, takas desteği gibi imkânlar da sağlıyor.

RENAULT: Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde; 24 bin lira için 12 ay ya da 20 bin lira için 15 ay vadeli kredi için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Master ve Trafic için ise, 30 bin lira kredi, 18 ay vade ile faizsiz sunuluyor.

FIAT: Aralık ayında Egea Hatchback’te, 30 bin lira için 15 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sağlanıyor. Fiat 500X’in 1.6 litre Multijet dizel motorlu ve otomatik vitese sahip versiyonları, benzinli fiyatına sunuluyor.

HYUNDAI: i10 modeli için 15 bin lira 15 ay, i20 modeli için 30 bin lira 20 ay vadeli kredi, sıfır faizle veriliyor. i30, Elantra ve Tucson modelleri de, 6 bin 900 liraya varan nakit indirimiyle satın alınabiliyor.

FORD: Bütün binek ve ticari modellerinde, 40 bin lira kredi, 20 ay vade ile faizsiz sunuluyor. Ayrıca, C-MAX ve Mondeo modelleri için 7 bin lira takas desteği, Focus ST Line modelinde ise yüzde 4 indirim, aralık boyunca devam ediyor.

CITROËN: C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerine, 40 bin liraya 20 ay vadeli sıfır faizli krediyle sahip olunabiliyor. Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise, 30 bin liraya 20 ay vadeli faizsiz seçenek bulunuyor.

PEUGEOT: 208, 2008 ve 3008 “KDV’nin yarısı bizden” kampanyasıyla satılırken; Partner Tepee ve Peugeot Expert Van “KDV’nin tamamı bizden” kampanyasıyla müşterilerle buluşuyor.

NİSSAN: Nissan tüm binek modellerinde 4 bin TL'ye varan indirim sunarken yeni Qashqai ve yeni X-Trail modellerinde ise sıfır faizli 40 bin TL kredi imkanı da sunuyor. Nissan Aralık boyunca satın alınan tüm binek modellerinde Aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstleniyor.

TOYOTA: Yükselen kura rağmen fiyat artışı yapmayan Toyota, aralık ayında satın alınan tüm modellerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni almayacak. Ayrıca Türkiye'de üretilen C-HR Hybird için kasım fiyatlarına ek olarak 3 bin TL'lik indirim de bulunuyor. Aralık kampanyasında Yaris 57 bin 250, Corolla 67 bin 950, Auris 68 bin 300 ve Toyota C-HR 101 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

FİAT: Aralık kampanyası kapsamında FİAT Egea Hatcback ve Egea Station Wagon modellerinde 50 bin TL'ye kadar, 3 yıla varan vadeyle 0,99 faizli kredi fırsatı ve 30 bin TL için 15 ay vadeyle 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 

KIA: Hibrit modeli Niro'yu 140.900 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluştururken, sedan sınıfındaki Cerato'yu 82.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. KIA Sportage 95.900 TL'den başlayan fiyatlarla SUV severlere seslenirken, 68.400 TL'den başlayan fiyatlarıyla K2500, ticari araç almak isteyenler ile buluşuyor. KIA aralık ayına özel tüm binek modelleri için 20.000 TL'ye 20 aya kadar yüzde 0 veya 60.000 TL'ye 20 aya kadar yüzde 82 faiz fırsatı sunuyor. Firma, ticari araç Bongo'larda ise 20.000 bin TL'ye 20 aya kadar yüzde 0 veya 40.000 TL'ye 20 aya kadar yüzde 0,66 faiz imkanı getiriyor.

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