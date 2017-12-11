11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 17°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 108.746 0.76
  • Altın: 153,945 -0.08
  • Dolar: 3,8277 -0.20
  • Euro: 4,5160 0.24

Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu

»
Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu
Bayrampaşa Kartaltepe’deki Pancar Motor arazisinde cami ve otopark yapılacak. İBB, 39 bin 877 metrekarelik arazinin planlarını onayladı…
Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu

Bayrampaşa Kartaltepe’de yer alan Pancar Motor arazisinin imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi tarafından onaylandı. Buna göre 39 bin 877 metrekarelik arazide cami ve otopark yapılacak. 

En son Yapı Kredi Bankası’nın mülkiyetine geçen Pancar Motor arazisi için hazırlanan planlara Bayrampaşa Belediyesi itiraz etti. İBB meclisi ise planı oy çokluğu ile kabul etti. Yapı Kredi’nin ikinci plan değişikliğine itiraz edip etmeyeceği ise plan değişikliği askıya çıktığında belli olacak. 

Pancar Motor arazisi imar planı bir yılda iki kez değişti. Arazinin imar durumu ticaret+- hizmet alanından ticaret alanına alındı. İBB Meclisi planı kabul etti fakat askı sürecinde Bayrampaşa Belediyesi planlara gerekli donatı alanları olmadığı gerekçesi ile itiraz etti. İmar Komisyonu, cami+zemin altı otopark alanı olarak düzenlenmiş haliyle planı kabul etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Köy kadınları 'kış karpuzu' için destek bekliyorKöy kadınları 'kış karpuzu' için destek bekliyorBilecik'teki Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri, Yeniköy'de yetiştirdikleri "kış karpuzu"nu, yurt içi ve yurt dışına pazarlamak için teşvik ve tanıtım desteği bekliyor.
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! DevredildiBu bankaya borcu olanlar dikkat! DevredildiDenizbank, tahsili gecikmiş 142,8 milyon TL'lik alacağını Emir Varlık Yönetim AŞ`ye 11,55 milyon TL bedelle devretti.
Hükümetin taşeron mesaisi sürüyorHükümetin taşeron mesaisi sürüyorKamudaki yaklaşık 850 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenlemeye son şeklinin verilmesiyle ilgili hükümetin değerlendirmeleri sürüyor.
Büyümede dünya lideri oldukBüyümede dünya lideri oldukTürkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı. AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20'de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.
Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rantFire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rantOrdu'da 9 liradan satın alınan fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendecilerde 60 liradan satılıyor.
Tesla'ya 30 dakikada Türk şarjıTesla'ya 30 dakikada Türk şarjıElektrikli araç üreticisi Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarını Türk şirketi Gersan Elektrik üretecek.
  • Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu11 Aralık 2017 Pazartesi 12:08
  • Dünya rekorundan sonra hükümetten ilk açıklama!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:45
  • Ertem: Türkiye büyümede dünya rekoru kırdı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:30
  • Türkiye için kritik veri açıklandı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:23
  • Korkulan oldu! Jet Fadıl yine yaptı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:16
  • Türkiye üçüncü çeyrekte çift haneli büyüdü!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:53
  • Sebze haline Fransa modeli geliyor11 Aralık 2017 Pazartesi 10:52
  • Araç sahipleri dikkat! Yüzde 5+5 zam yapılacak11 Aralık 2017 Pazartesi 10:35
  • Altının gramı haftaya düşüşle başladı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:21
  • 3 milyar dolarlık ithalata neşter11 Aralık 2017 Pazartesi 10:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri