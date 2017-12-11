Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu

Bayrampaşa Kartaltepe’de yer alan Pancar Motor arazisinin imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi tarafından onaylandı. Buna göre 39 bin 877 metrekarelik arazide cami ve otopark yapılacak.

En son Yapı Kredi Bankası’nın mülkiyetine geçen Pancar Motor arazisi için hazırlanan planlara Bayrampaşa Belediyesi itiraz etti. İBB meclisi ise planı oy çokluğu ile kabul etti. Yapı Kredi’nin ikinci plan değişikliğine itiraz edip etmeyeceği ise plan değişikliği askıya çıktığında belli olacak.

Pancar Motor arazisi imar planı bir yılda iki kez değişti. Arazinin imar durumu ticaret+- hizmet alanından ticaret alanına alındı. İBB Meclisi planı kabul etti fakat askı sürecinde Bayrampaşa Belediyesi planlara gerekli donatı alanları olmadığı gerekçesi ile itiraz etti. İmar Komisyonu, cami+zemin altı otopark alanı olarak düzenlenmiş haliyle planı kabul etti.