11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 17°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 108.746 0.76
  • Altın: 153,945 -0.08
  • Dolar: 3,8277 -0.20
  • Euro: 4,5160 0.24

Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!

»
Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları, yarın yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor! Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor! Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!

Organizasyonda yarın, 13 Aralık Çarşamba ve 14 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakaların ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak.

Kupada 5. tur ilk maçlarında alınan skorlar ve rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya) (3-0)

15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-0)

16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk) (3-1)

17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park) (4-0)

19.30 Sivas Belediyespor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül) (1-5)

21.00 Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs) (0-9)

13 Aralık Çarşamba:

13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs) (2-1)

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs) (3-0)

16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Buca) (1-2)

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya) (1-3)

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor (Bahçeşehir Okulları) (2-4)

20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim) (0-6)

14 Aralık Perşembe:

13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler) (2-3)

14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı) (1-2)

16.00 Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye) (3-0)

20.00 Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (3-1)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkıAvrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkıTürkiye'nin futbolda en üst organizasyonu olan Süper Lig'deki rekabet, Avrupa önde gelen ligleri arasında en mücadeleli yarış durumunda.
'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek''Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek'Kasımpaşa'nın Kolombiyalı futbolcusu Michael Rangel, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.
Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!Trabzonspor, 2017 yılında İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.
Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları, yarın yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Kurayı çektiler! Yüzde 48 ile Beşiktaş'ın rakibi...Kurayı çektiler! Yüzde 48 ile Beşiktaş'ın rakibi...Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde kurada rakibini beklerken Ukrayna'da taraftarlara Shakhtar Donetsk'e hangi takımın çıkmasının iyi olacağı soruldu.
Burak Yılmaz'a ağır fatura!Burak Yılmaz'a ağır fatura!Sarıyer'de lüks Ferrari ile bir araca çarpıp kaçan Burak Yılmaz'ın kaza esnasında alkollü olup olmadığı bilinmediğinden sigorta şirketi zararı karşılamayacak.
  • Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:22
  • Emre Can sürprizi! Anlaşma sağlandı!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:52
  • Van Persie ile yollar ayılıyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:51
  • 'Ümit Özat, taraftar baba-oğula saldırdı'11 Aralık 2017 Pazartesi 10:50
  • Valbuena'dan Kocaman'a tepki! 'Neden...'11 Aralık 2017 Pazartesi 10:20
  • Liverpool'dan F.Bahçe'ye genç yıldız!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:16
  • Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:08
  • Barcelona kırmızıda geçti11 Aralık 2017 Pazartesi 07:10
  • Kayseri'de Şenol Güneş'e saldırı iddiası10 Aralık 2017 Pazar 23:57
  • Şenol Güneş: Biz 10 kişi kalmışız gibi oldu10 Aralık 2017 Pazar 23:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri