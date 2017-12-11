Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!

Organizasyonda yarın, 13 Aralık Çarşamba ve 14 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakaların ardından son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak.
Kupada 5. tur ilk maçlarında alınan skorlar ve rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya) (3-0)
15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (2-0)
16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk) (3-1)
17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park) (4-0)
19.30 Sivas Belediyespor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül) (1-5)
21.00 Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs) (0-9)
13 Aralık Çarşamba:
13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs) (2-1)
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs) (3-0)
16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Buca) (1-2)
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya) (1-3)
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor (Bahçeşehir Okulları) (2-4)
20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim) (0-6)
14 Aralık Perşembe:
13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler) (2-3)
14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stadı açıklanmadı) (1-2)
16.00 Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye) (3-0)
20.00 Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (3-1)