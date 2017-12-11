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Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!

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Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!
Trabzonspor, 2017 yılında İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor! Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor! Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!

Bordo-mavililer, bu sezonun ilk yarısında ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray ile oynadığı mücadelelerde yenilgi yüzü görmedi.

Şampiyonluğu ilk defa İstanbul dışına taşıyarak Türk futbolunda ayrı bir yere sahip olan ve 50. yılında da bu başarısını tekrarlamak isteyen Trabzonspor, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul takımlarına karşı olan duruşunu sürdürdü. Bordo-mavililer yeni sezonun ilk yarısında İstanbul’un 5 takımı olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray’a yenilmezken, 2017 yılında bu takımlarla oynadığı 10 maçta ise sadeci 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonla birlikte 2017 yılında İstanbul’un 5 takımıyla yaptığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili takım, bu müsabakalarda 18 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, tek mağlubiyetini ise Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadeleyiı 4-3 kaybederek almıştı.

Trabzon, son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek yakaladığı çıkışını sürdürdü.

İşte Trabzonspor’un 2017 yılında İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

22.01.2017 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

18.03.2017 Trabzonspor-Galatasaray: 2-0

08.04.2017 Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4

21.05.2017 Trabszonspor-Başakşehir: 0-0

27.05.2017 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

20.08.2017 Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

17.09.2017 Başakşehir-Trabzonspor: 2-2

01.10.2017 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

29.10.2017 Trabzonspor-Galatasaray: 2-1

09.12.2017 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-3

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