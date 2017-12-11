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'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek'

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'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek'
Kasımpaşa'nın Kolombiyalı futbolcusu Michael Rangel, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.
'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek' 'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek' 'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek'

Ligin ilk yarısını mümkün olabilecek en iyi puanla bitirmek istediklerini dile getiren Rangel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Kemal Özdeş'in istediklerini sahaya yansıtmaları durumunda hedeflerine ulaşacak kaliteye sahip olduklarını belirten Rangel, "Ligin sonunda iyi bir puana sahip olarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak. Avrupa kupalarına katılmak, düşündüğümüz, istediğimiz ve hayalini kurduğumuz şey. Bunu başarabileceğimizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Takım olarak iyi çalıştıklarını ve kendisine görev verildiğinde en iyisini yapmaya uğraştığını anlatan Rangel, şöyle devam etti:

"Düzenli olarak forma giyememem, teknik direktörümüzün aldığı bir karar. Teknik direktörümüz her maça farklı bir strateji belirleyebiliyor. Maçlarda farklı oyuncuları kullanmak isteyebiliyor. O yüzden benim yerime başka bir takım arkadaşımı değerlendirebiliyor. Özelliğim hava hakimiyeti, bitiricilik ve gol atmak. Bana böyle bir fırsat verildiğinde bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum."

- "Kasımpaşa'da çok mutluyum"

Kolombiyalı golcü, Kasımpaşa'da forma giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kasımpaşa'nın çok iyi bir kulüp olduğunu ifade eden Rangel, "Öncelikle Bana Kasımpaşa'da oynama fırsatı verildiği için çok mutluyum, burası harika bir kulüp. Yönetim anlamında da oldukça ileri seviyede." diye konuştu.

Transfer olduğu ilk zamanlarda iletişim konusunda problemler yaşadığını ancak bunu hızlı bir şekilde aştığını vurgulayan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Süper Lig hakkında ise şunları kaydetti:

"Süper Lig'e düşündüğümden çok daha hızlı adapte oldum. Her takımın kaliteli oyuncuları var. Kasımpaşa olarak bizim de çok iyi oyuncularımız var ve her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Ligi'ni çok seviyorum. Baktığınız zaman rekabet seviyesi de oldukça yüksek. Maçlarda kim daha iyisini yapıyorsa kim daha fazla istiyorsa o kazanıyor. Bu da farklı sonuçların çıkmasına sebep oluyor. Bence zor ve yoğunluğu yüksek bir lig."

Rangel, Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o ve Fenerbahçeli Robin van Persie'nin kaliteli forvetler olduğunu kaydederek, "Türkiye'de çok iyi forvet oyuncuları var. Bunlardan birisi Eto'o, diğeri ise Robin van Persie. Buraya gelmeden önce bu isimler çok dikkatimi çekmişti. İstanbul harika bir şehir. Burada konuşulan dili anlamamamıza rağmen insanlar bize çok sıcak davranıyor. Umarım uzun yıllar burada kalmaya devam ederim." diyerek sözlerini tamamladı.

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