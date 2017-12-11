Filistinli Cuneydi ve Sibel Can'ın oğlu Emir

Filistinli Cuneydi adlı çocuğun Kudüs direnişi gündemdeki yerini korurken, ünlü Sibel Can'ın 17 yaşındaki oğlu Emir'in gece kulübünden çıkarken medyaya yakalanması ve "çekmeyin annem görür" demesi "evlat var evlat var" dedirtti.

Filistinli Cuneydi adlı çocuğun Kudüs direnişi gündemdeki yerini korurken, ünlü Sibel Can'ın 17 yaşındaki oğlu Emir'in gece kulübünden çıkarken medyaya yakalanması ve "çekmeyin annem görür" demesi "evlat var evlat var" dedirtti.

Sibel Can’ın 2000-2010 arasında evli kaldığı Sulhi Aksüt’den olan 17 yaşındaki oğlu Emir Aksüt önceki akşam Karaköy’deki gece kulübü Mitte’de eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşları 17-20 arasında değişen dört kız arkadaşı kulübe Sibel Can’ın Porsche aracıyla geldi.

Kulüp çıkışı fotoğrafları çekilen Emir Aksüt muhabirlere “Eyvah, annem görmesin” dedi.

Emir ve kız arkadaşı kulüpten VIP minibüsle ayrıldı.

DİĞER TARAFTA FİLİSTİNLİ CUNEYDİ

Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan Cuneydi’nin amcası, yeğeninin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin amcası yeğeninin başına gelenleri Anadolu Ajansı'na (AA) anlattı.

Herkesin merak ettiği Cuneydi’nin akıbetinin ne olduğu sorusunu cevaplayan amca Reşat el-Cuneydi, yeğeninin perşembe günü yaşanan olaylar sırasında işgal altındaki El-Halil’deki Kiryat Arba Yahudi yerleşim biriminin önünde bulunan askeri kontrol noktası yakınında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını, sonra da Beytullahim yakınındaki Gush Atziyon Yahudi yerleşim birimindeki askeri karakola götürüldüğünü söyledi.

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