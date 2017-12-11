İşte direnişin bilançosu

Çarşamba günü Trump’ın Kudüs açıklamasının ardından intifada başlatan Filistin halkı işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırısına maruz kalıyor.
Filistin.net internet sitesi direnişin Filistinlilere 5 günlük bilançosunu açıkladı.
Sitenin yaptığı analizlere göre Çarşamba gününden beri 240 Filistinli yaralandı, 1000’i göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
ABD Başkanı Trump, Çarşamba Akşamı düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.
Açıklamanın ardından Filistin ve bütün dünyada intifada ilan edildi.