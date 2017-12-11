Büyümede dünya lideri olduk

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı. AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20'de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve OECD verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme performansını üçüncü çeyrekte (temmuz-eylül dönemi) iki kattan fazla artırarak yüzde 11,1'e taşıdı.

Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüdü

Türkiye, bu büyüme oranıyla söz konusu dönemde AB, G20 ve OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

AB ortalamasının 4 katından fazla büyüme

Avrupa ülkeleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye, Avrupa ortalamasının 4 katından fazla büyüme gösterdi.

Avrupa'da yılın üçüncü çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Romanya oldu. Romanya söz konusu dönemde yüzde 8,8 büyüme başarısı yakaladı.

Bu ülkeyi yüzde 7,2 ile Malta ve yüzde 5,8 ile Letonya izledi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda bu dönemde yüzde 3, Almanya yüzde 2,3, İngiltere yüzde 2,1 ve Fransa yüzde 2 büyüdü.

G20'de ise dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin yüzde 6,8 büyürken, Hindistan ekonomisi yüzde 6,1 büyüme gösterdi. Türkiye, G20'de büyüme oranlarıyla öne çıkan bu ülkelere de fark attı.