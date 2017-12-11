Kudüs kararıyla ABD savaşı barışa tercih etti

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıyarak "savaşı barışa tercih ettiğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyanın büyük tepkisini çeken kararını değerlendiren Şeyh Sabri, "ABD’nin kararı geçersizdir. Bu karar hem kendisine hem de işgalci İsrail'e olumsuz yansıyacaktır." dedi.

Kudüs’ün hem Filistinlilerin hem de tüm dünya Müslümanlarının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Şeyh Sabri, şunları söyledi:

"Bizim Kudüs’le ilgili pozisyonumuz eskiden beri açık ve nettir. Sonuçları ne olursa olsun Kudüs’ü savunmaya devam edeceğiz. ABD’nin zorbaca yaklaşımları, hakikati değiştiremez. Bizim Kudüs’e ilişkin tavrımız, imanı bir tavırdır. Zira Allah, Kudüs’ü göklere, Mekke ve Medine’ye bağlamıştır. Bu şehir bizim vazgeçilmezimizdir.”

Şeyh Sabri, ABD’nin İsrail-Filistin barış görüşmelerinde arabulucu rolüne ilişkin ise, "Şu anda barış görüşmeleri olamaz, zira ABD Kudüs kararıyla bunu sona erdirmiştir. Böylece barış görüşmelerinin yeniden başlaması da anlamını yitirmiştir, ABD kendi kendisiyle çelişkiye düşmüştür. Barış yok artık. Çünkü ABD bu kararla aslında savaşı barışa tercih etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkı olarak "Kudüs Müslümanların Kırmızı çizgisidir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrını takdir ettiklerini kaydeden Şeyh Sabri, "Biz Türkiye’nin hem halk olarak hem de devlet olarak ortaya koyduğu çabaları takdir ediyoruz. Aynı zamanda İslam dünyasının her tarafında ayağa kalkan Müslümanların ortaya koyduğu çabaları da takdir ediyoruz. Ayaklanmaları Kudüs’ün sadece Filistinlilerin değil bilakis dünyadaki tüm Müslümanların olduğuna delalet ediyor." dedi.