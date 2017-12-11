Hükümetten Almanya'ya uyarı! Zararlı çıkar

Gümrük Birliği konusunda Almanya'yı uyarın Bakan Zeybekci, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesine karşı çıkmak Almanya'nın menfaatlerine aykırı" dedi.

Bakan Zeybekci, Gümrük Birliği'nde Almanya'nın net olmayan bir tavrı var. Hükümet kurulduktan sonra herşeyin olumluya dönmesi gerektiğine inanıyorum. Dış ticaretimizin yüzde 43'ünü AB ile yapıyoruz. Bu sene sonu itibariyle 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yakalayacağız, en büyük ortağımız da Almanya. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin güncellenememesi her iki tarafa da artı sağlayacak. Almanya bundan en çok yararlanan ülke olacak. Bunun güncellenmesine karşı çıkmak Almanya'nın menfaatlerine aykırı.

'BEKLENTİLERİ YUKARI ÇIKARMAK İSTEMİYORUM AMA…'

Almanya'nın tavrını ortaya çıkarmalıyız, diğer ülkelerle ilgili sorunumuz yok. Yunanistan da dahil Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önünde bir problem görmüyoruz.

Beklentileri yukarı çıkarmak istemiyorum ama ilkbaharda sonuçlar almayı hedefliyoruz.