Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sincan ve Etimesgut bölgesinde kapatılan, FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen özel okullarda görevli 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği ve gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
- Suudi Arabistan'da bir yasak daha kalkıyor!Köy kadınları 'kış karpuzu' için destek bekliyorAvrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkıBu bankaya borcu olanlar dikkat! DevredildiVatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!Mogherini ile Netanyahu bir araya geldiAnkara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı!Hükümetin taşeron mesaisi sürüyorFilistinli Cuneydi ve Sibel Can'ın oğlu EmirKalbi ve bağırsakları dışarıda doğan Suriyeli kız
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:39 Güneş 08:12 Öğle 13:04 İkindi 15:22 Akşam 17:44 Yatsı 19:10
- 17°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- -7°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 10°C Ankara
- 17°C Antalya
- 6°C Artvin
- 12°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 108.746 0.76
- Altın: 153,945 -0.08
- Dolar: 3,8277 -0.20
- Euro: 4,5160 0.24
Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!Ünlü oyuncu Vatan Şaşmaz'ın manken Filiz Akel tarafından otel odasında öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cinayet soruşturması tamamlandı.
Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı!Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 11'i yakalandı.
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere şok ceza!FETÖ'nün medya yapılanması davasında Savcı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
DEAŞ bombacısı olmakla suçlanıyordu! Karar çıktıDiyarbakır'da 2 yıl önce polis lojmanları yakınındaki evinde bomba yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan B.İ. (36), 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraat etti.
Bu bebek sütlerinin satışı durduruldu!Fransız bir bebek maması üreticisi, ürünlerinin salmonella virüsü taşıdığı gerekçesiyle dünya genelinde raftan kaldırılması çağrısında bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü yönetmen beyzbol sopasıyla öldürüldü
- Biri zayıflıktan diğeri aşırı kilodan ölü bulundu
- İş dünyasını yasa boğan ölüm! O dizide oynamış
- At arabasıyla köpeğe eziyet
- Eski belge merakı tarihçilere ışık tuttu
- Metrobüste şaşırtan görüntü!
- Son 5 günde 56 bin 'Kudüs' tweeti atıldı
- Görevden alınan belediye başkanı gözaltına alındı!
- Diriliş Ertuğrul ekibinden Altın Kelebek ödülüne tepki!
- Mezar sorup bekçiyi hastanelik ettiler
- Genç kadın tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti
- Fazla para böyle yuva yıktı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.