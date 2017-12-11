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Mogherini ile Netanyahu bir araya geldi

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Mogherini ile Netanyahu bir araya geldi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Tek gerçekçi çözüm iki devletli çözümdür." dedi.
Mogherini ile Netanyahu bir araya geldi Mogherini ile Netanyahu bir araya geldi Mogherini ile Netanyahu bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Tek gerçekçi çözüm, Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak şekilde, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür." dedi.

Mogherini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brüksel'de AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısında bir araya gelmeden önce basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu'nun ziyaretini "tarihi bir fırsat" olarak değerlendiren Mogherini, 22 yıldır bir İsrail başbakanının AB kurumlarına ziyaret düzenlemediğini hatırlatarak, bu sürenin "dostlar ve ortaklar" için çok uzun bir süre olduğuna dikkati çekti.

Netanyahu'nun AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini belirten Mogherini, görüşmede ana gündem maddelerinin Ortadoğu barış süreci, güçlü AB-İsrail ikili ilişkileri ve bölgesel konular olacağını kaydetti.

Mogherini, Netanyahu'nun ziyaretinin önemli bir dönemde gerçekleştiğine işaret ederek, "İsrail-Filistin sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak İsrail'in çıkarları için, özellikle güvenlik çıkarları için önemli. Bu nedenle AB uluslararası alanda ve bölgedeki müttefikleriyle beraber barış sürecinin tekrar başlatılması için çabalarını arttıracak." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin çözüme ilişkin tutumunun net olduğunu vurgulayan Mogherini, "Tek gerçekçi çözüm, Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak şekilde, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür." diye konuştu.

Mogherini, bölgede gerginliğin artmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, gerek Avrupa'da gerek İsrail'de Yahudileri hedef alan saldırıları kınadığını ifade etti.

"Trump gerçekleri ortaya koydu"

AB'nin daveti üzerine Brüksel'e geldiğini anlatan İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa ve İsrail'in "önemli müttefikler" olduğunu, güvenlik, refah ve barış için birlikte çalıştığını söyledi.

İsrail istihbaratının Avrupa topraklarında birçok terör saldırısını engellediğini belirten Netanyahu, terörle mücadele konusunda AB'yle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Netanyahu, "İsrail ve Avrupa arasındaki ortaklık hayati öneme sahip. Bu ortaklık hem İsrail için hem de Avrupa için önemli." dedi.

Filistin'e "100 yıldır barış için el uzattıklarını" savunan Netanyahu, buna karşın sürekli saldırılara uğradıklarını iddia etti.

Netanyahu, "Filistin halkı İsrail'in varlığını ve tarihini inkar ediyor. Kudüs 3 bin yıldır İsrail halkının başkenti olmuştur." ifadesini kullandı.

Yahudilerin Kudüs'le bağlantısını hiçbir zaman kaybetmediğini kaydeden Netanyahu, "Ancak bu bağlantı tarihi ve tarihi gerçekleri inkar etmeye çalışan Birleşmiş Milletler platformlarında, UNESCO'da ve gülünç kararla inkar edilmeye çalışılıyor." yorumunu yaptı.

Barışın ancak gerçekleri kabullenerek inşa edilebileceğini savunan Netanyahu, "(ABD Başkanı Donald) Trump sadece gerçekleri net bir şekilde ortaya koydu." dedi.

Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail-Filistin sorunu noktasında yeni bir barış girişimi için öneri sunacağını belirterek, Filistinlilerin Yahudi devletinin varlığını ve bu devletin başkentinin Kudüs olduğu gerçeğini kabullenmesi gerektiğini öne sürdü.

Netanyahu, "Ben inanıyorum ki şu anda henüz bir anlaşmaya varmamış olsak da tüm Avrupa ülkeleri büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacak ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak." ifadelerini kullandı. 

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