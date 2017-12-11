Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Devredildi

Denizbank, tahsili gecikmiş 142,8 milyon TL'lik alacağını 11,55 milyon TL'ye sattı.
Bankadan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklardan toplam 31.438.229 TL tutarlı kurumsal-ticari kredi portföyü, 56.015.180 TL tutarlı bireysel kredi portföyü ve 55.362.167 TL tutarlı işletme kredisi portföyünün satışı için 22 Kasım 2017 tarihinde ihaleyapılmıştır. İhale sonucuna göre kurumsal-ticari kredi portföyü 500.000 TL bedelle, bireysel kredi portföyü 7.100.000 TL bedelle ve işletme kredisi portföyü 3.950.000 TL bedelle Emir Varlık Yönetim AŞ'ye 08 Aralık 2017 tarihinde satılmıştır"
11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Denizbank, tahsili gecikmiş 142,8 milyon TL'lik alacağını 11,55 milyon TL'ye sattı.
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