Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı

Galatasaray'ın 15. hafta itibarıyla 32 puanla lider durumda bulunduğu Süper Lig'de takımlar birbirlerine oldukça yakın puanlarda bulunurken, zirve ile 9. sıra arasındaki fark yalnızca 10 puanla sınırlı.
Lig lideri Galatasaray'ı 30 puanla Medipol Başakşehir, 29 puanla Fenerbahçe, 27'şer puanla Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe, 25 puanla Trabzonspor, 24 puanla Bursaspor, 22 puanla da Demir Grup Sivasspor takip ederek bu rekabet içide üst sıralarda yer alan takımlar oldular.
Süper Lig'in 15. hafta puan durumuna göre zirve ile 10 puanlık fark sınırı içinde yer alan ekipler şöyle:
|Takım
|Maç
|Puan
|1. Galatasaray
|15
|32
|2. Medipol Başakşehir
|15
|30
|3. Fenerbahçe
|15
|29
|4. Beşiktaş
|15
|27
|5. Kayserispor
|15
|27
|6. Göztepe
|15
|27
|7. Trabzonspor
|15
|25
|8. Bursaspor
|15
|24
|9. Demir Grup Sivasspor
|15
|22
Avrupa'nın zirvesinde
Süper Lig, ilk 15 haftadaki çekişmeli maçlar sonrası ortaya çıkan puan durumuyla en rekabetçi lig olarak Avrupa'nın önde gelen organizasyonları arasında zirvede yer alıyor.
Türkiye'de ligin zirvesiyle 10 puanlık sınır içinde sıralamaya 9 ekip girerken, bu puan farkı bandı İtalya Ligi'nde (Serie A) 5, İspanya Ligi (La Liga), Almanya Ligi (Bundesliga) ve Fransa Ligi'nde (Ligue 1) 4, İngiltere Ligi'nde ise (Premier Lig) 2 takımda doluyor.
Üç ligde liderler farklı önde
Avrupa'nın önde gelen futbol organizasyonlarının üçünde liderler, en yakın takipçilerine önemli farklar atmış durumda.
İngiltere Ligi'nde 46 puanla zirvede bulunan Manchester City, ikinci sıradaki Manchester Unided'ın 11, 44 puanla Fransa Ligi lideri Paris Saint Germain, takipçisi Olympique Lyon'un 9, Almanya Ligi'nde 35 puanla ilk sırada yer alan Bayern Münih ise en yakın rakibi RB Leipzig'in 8 puan önünde yer alıyor.
İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunun sahibi Barcelona'nın (39 puan) ikinci durumdaki Valencia ile arasındaki fark ise 5 puan.
Avrupa'nın önde gelen liglerindeki zirve mücadelesi açısından rekabetin yüksek olduğu bir diğer organizasyon olarak ise İtalya Ligi Serie A ön planda. İnter'in 40 puanla lider durumda bulunduğu ligde, 39 puanla Napoli, 38 puanla da Juventus takipte zirve yarışının iddialı takımları.
Puan durumları
Avrupa'nın en önemli 5 ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de zirve ile aradaki 10 puanlık fark bandının aşılması sınırına göre ilk sırada yer alan ekipler şöyle:
Premire Lig
|Takım
|Maç
|Puan
|1. Manchester City
|16
|46
|2. Manchester United
|16
|35
|3. Chelsea
|16
|32
La Liga
|Takım
|Maç
|Puan
|1. Barcelona
|15
|39
|2. Valencia
|15
|34
|3. Atletico Madrid
|15
|33
|4. Real Madrid
|15
|31
|5. Sevilla
|15
|28
Serie A
|Takım
|Maç
|Puan
|1. İnter
|16
|40
|2. Napoli
|16
|39
|3. Juventus
|16
|38
|4. Roma
|15
|35
|5. Lazio
|14
|32
|6. Sampdoria
|15
|27
Bundesliga
|Takım
|Maç
|Puan
|1. Bayern Münih
|15
|35
|2. RB Leipzig
|15
|27
|3. Schalke 04
|15
|26
|4. B. Mönchengladbach
|15
|25
|5. Bayer Leverkusen
|15
|24
Ligue 1
|Takım
|Maç
|Puan
|1. Paris Saint Germain
|17
|44
|2. Olympique Lyon
|17
|35
|3. Monaco
|17
|35
|4. Olympique Marsilya
|17
|35
|5. Nantes
|17
|27