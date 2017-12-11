11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 17°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 108.746 0.76
  • Altın: 153,945 -0.08
  • Dolar: 3,8277 -0.20
  • Euro: 4,5160 0.24

Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı

»
Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı
Türkiye'nin futbolda en üst organizasyonu olan Süper Lig'deki rekabet, Avrupa önde gelen ligleri arasında en mücadeleli yarış durumunda.
Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkı

Galatasaray'ın 15. hafta itibarıyla 32 puanla lider durumda bulunduğu Süper Lig'de takımlar birbirlerine oldukça yakın puanlarda bulunurken, zirve ile 9. sıra arasındaki fark yalnızca 10 puanla sınırlı.

Lig lideri Galatasaray'ı 30 puanla Medipol Başakşehir, 29 puanla Fenerbahçe, 27'şer puanla Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe, 25 puanla Trabzonspor, 24 puanla Bursaspor, 22 puanla da Demir Grup Sivasspor takip ederek bu rekabet içide üst sıralarda yer alan takımlar oldular.

Süper Lig'in 15. hafta puan durumuna göre zirve ile 10 puanlık fark sınırı içinde yer alan ekipler şöyle:

TakımMaçPuan
1. Galatasaray1532
2. Medipol Başakşehir1530
3. Fenerbahçe1529
4. Beşiktaş1527
5. Kayserispor1527
6. Göztepe1527
7. Trabzonspor1525
8. Bursaspor1524
9. Demir Grup Sivasspor1522 
 


Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig, ilk 15 haftadaki çekişmeli maçlar sonrası ortaya çıkan puan durumuyla en rekabetçi lig olarak Avrupa'nın önde gelen organizasyonları arasında zirvede yer alıyor.

Türkiye'de ligin zirvesiyle 10 puanlık sınır içinde sıralamaya 9 ekip girerken, bu puan farkı bandı İtalya Ligi'nde (Serie A) 5, İspanya Ligi (La Liga), Almanya Ligi (Bundesliga) ve Fransa Ligi'nde (Ligue 1) 4, İngiltere Ligi'nde ise (Premier Lig) 2 takımda doluyor.

Üç ligde liderler farklı önde

Avrupa'nın önde gelen futbol organizasyonlarının üçünde liderler, en yakın takipçilerine önemli farklar atmış durumda.

İngiltere Ligi'nde 46 puanla zirvede bulunan Manchester City, ikinci sıradaki Manchester Unided'ın 11, 44 puanla Fransa Ligi lideri Paris Saint Germain, takipçisi Olympique Lyon'un 9, Almanya Ligi'nde 35 puanla ilk sırada yer alan Bayern Münih ise en yakın rakibi RB Leipzig'in 8 puan önünde yer alıyor.

İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunun sahibi Barcelona'nın (39 puan) ikinci durumdaki Valencia ile arasındaki fark ise 5 puan.

Avrupa'nın önde gelen liglerindeki zirve mücadelesi açısından rekabetin yüksek olduğu bir diğer organizasyon olarak ise İtalya Ligi Serie A ön planda. İnter'in 40 puanla lider durumda bulunduğu ligde, 39 puanla Napoli, 38 puanla da Juventus takipte zirve yarışının iddialı takımları.

Puan durumları

Avrupa'nın en önemli 5 ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de zirve ile aradaki 10 puanlık fark bandının aşılması sınırına göre ilk sırada yer alan ekipler şöyle:

Premire Lig

TakımMaçPuan
1. Manchester City1646
2. Manchester United1635
3. Chelsea1632


La Liga

TakımMaçPuan
1. Barcelona1539
2. Valencia1534
3. Atletico Madrid1533
4. Real Madrid1531
5. Sevilla1528


Serie A

TakımMaçPuan
1. İnter1640
2. Napoli1639
3. Juventus1638
4. Roma1535
5. Lazio1432
6. Sampdoria1527 


Bundesliga

TakımMaçPuan
1. Bayern Münih1535
2. RB Leipzig1527
3. Schalke 041526
4. B. Mönchengladbach1525
5. Bayer Leverkusen1524


Ligue 1

TakımMaçPuan
1. Paris Saint Germain1744
2. Olympique Lyon1735
3. Monaco1735
4. Olympique Marsilya1735
5. Nantes1727
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkıAvrupa'da böylesi yok! Süper Lig'in büyük farkıTürkiye'nin futbolda en üst organizasyonu olan Süper Lig'deki rekabet, Avrupa önde gelen ligleri arasında en mücadeleli yarış durumunda.
'Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek''Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek'Kasımpaşa'nın Kolombiyalı futbolcusu Michael Rangel, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.
Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!Trabzonspor İstanbul'da kaybetmiyor!Trabzonspor, 2017 yılında İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.
Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları, yarın yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak.
Kurayı çektiler! Yüzde 48 ile Beşiktaş'ın rakibi...Kurayı çektiler! Yüzde 48 ile Beşiktaş'ın rakibi...Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde kurada rakibini beklerken Ukrayna'da taraftarlara Shakhtar Donetsk'e hangi takımın çıkmasının iyi olacağı soruldu.
Burak Yılmaz'a ağır fatura!Burak Yılmaz'a ağır fatura!Sarıyer'de lüks Ferrari ile bir araca çarpıp kaçan Burak Yılmaz'ın kaza esnasında alkollü olup olmadığı bilinmediğinden sigorta şirketi zararı karşılamayacak.
  • Erman Toroğlu'dan penaltı yorumu!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:22
  • Emre Can sürprizi! Anlaşma sağlandı!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:52
  • Van Persie ile yollar ayılıyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:51
  • 'Ümit Özat, taraftar baba-oğula saldırdı'11 Aralık 2017 Pazartesi 10:50
  • Valbuena'dan Kocaman'a tepki! 'Neden...'11 Aralık 2017 Pazartesi 10:20
  • Liverpool'dan F.Bahçe'ye genç yıldız!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:16
  • Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 10:08
  • Barcelona kırmızıda geçti11 Aralık 2017 Pazartesi 07:10
  • Kayseri'de Şenol Güneş'e saldırı iddiası10 Aralık 2017 Pazar 23:57
  • Şenol Güneş: Biz 10 kişi kalmışız gibi oldu10 Aralık 2017 Pazar 23:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri