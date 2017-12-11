Köy kadınları 'kış karpuzu' için destek bekliyor

Bilecik'teki Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri, Yeniköy'de yetiştirdikleri "kış karpuzu"nu, yurt içi ve yurt dışına pazarlamak için teşvik ve tanıtım desteği bekliyor.

Bilecik'teki Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri, Yeniköy'de yetiştirdikleri "kış karpuzu"nu, yurt içi ve yurt dışına pazarlamak için teşvik ve tanıtım desteği istiyor.

Dernek Başkan Yardımcısı Hidayet Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeniköy'ün en önemli ürününün kavun olduğunu söyledi.

Kavunun yanı sıra kışın ektikleri karpuzları da tanıtmak istediklerini dile getiren Öz, "Karpuz çekirdeklerini mart ayında eker, kasım ayına kadar köklerinin kurumasını bekleriz. Bekletmezsek kışa dayanıklı olmaz. Daha sonra eve getirir, depolarız. Lezzeti çok harika, çok dayanıklı, ihracatı bile olabilir. Gübre kullanmıyoruz tamamen organik. Açık sarı rengi bile herkesi şaşırtıyor. Yıllardır yerli çekirdek kullanıyoruz. Devletten teşvik ve tanıtım için destek bekliyoruz. Dernek olarak tüm kadınlar çalışıp bir şeyleri başarmak istiyoruz." dedi.

Öz, kadınlar olarak hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız babayiğitleri topladı, yerli otomobili yapıyor. Bizim de bir hayalimiz var. Yerli ürünlerimizi tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz." ifadesini kullandı.