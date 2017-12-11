11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 109.200 1.19
  • Altın: 153,755 -0.20
  • Dolar: 3,8233 -0.31
  • Euro: 4,5095 0.09

Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...

»
Dilovası ilçesinde, Ünsal Ocakverdi (47), tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi’yi (30) başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.
Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...
Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı... Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı... Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...

Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ünsal Ocakverdi ile eşi Suna Ocakverdi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ünsal Ocakverdi, ruhsatsız tabancası ile Suna Ocakverdi’yi, başına 4 el ateş ederek öldürdü. Ünsal Ocakverdi’nin üst katında oturan ağabeyi silah seslerini duyarak indi. Ünsal Ocakverdi’nin ağabeyi, 3 yeğenini, annelerinin cesedini görmemeleri için üst kata çıkardı.

İhbar üzerine gelen jandarma ekibi, Ünsal Ocakverdi’yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suna Ocakverdi’nin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!Türk savaş uçakları Kuzey Irak'ı vurdu!Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...Kan donduran cinayet! 4 kez kafasına sıktı...Dilovası ilçesinde, Ünsal Ocakverdi (47), tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi’yi (30) başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.
Milli'den vahim iddia: Türk Dışişleri, Kudüs'ü Trump'tan önce kabul etmişMilli'den vahim iddia: Türk Dışişleri, Kudüs'ü Trump'tan önce kabul etmişTürkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Eylül 2012'den 2015'e kadar kadar İsrail rejiminin başkenti olarak Kudüs'ün yazılı olduğu Milli Gazete tarafından gündeme getiridi.
Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemadaMehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı karemadaSosyal medyada "Mehmetçiğin PKK'lı teröristi vurma anı" denilerek paylaşılan bir video izlenme rekoruna koşuyor. Videonun gerçek mi yoksa beğeni toplamak için ortaya atılmış bir yalan mı olduğu bilinmiyor.
Kore gazisinden 'Ayla'yı ilk ben buldum iddiasıKore gazisinden 'Ayla'yı ilk ben buldum iddiasıİzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Kore gazisi Halil Bekki (90), Kore Savaşı'nda filme de konu olan Ayla’yı ilk olarak İsmet Yüzbaşı ve kendisinin bulduğunu iddia etti.
Montaj değil gerçek! Uygulanmaya başlandıMontaj değil gerçek! Uygulanmaya başlandıAydın'da 3 boyutlu yaya geçidi uygulanmaya başlandı.
  • Müge Anlı'nın ekibi ölümden döndü!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:08
  • İnanılır gibi değil! İyice gözleri dönmüş..11 Aralık 2017 Pazartesi 14:07
  • Vatan Şaşmaz cinayetinde son nokta konuldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
  • Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:57
  • Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere şok ceza!11 Aralık 2017 Pazartesi 12:04
  • DEAŞ bombacısı olmakla suçlanıyordu! Karar çıktı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:00
  • Bu bebek sütlerinin satışı durduruldu!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:25
  • 57 İslam ülkesinden beklenen 21 Maddelik plan11 Aralık 2017 Pazartesi 11:20
  • Bitlis'in 12 köyünde sokağa çıkma yasağı11 Aralık 2017 Pazartesi 11:14
  • Times: Türklerin tanığı ABD'lileri utandırdı11 Aralık 2017 Pazartesi 10:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri