11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Putin'den Türkiye ziyareti öncesi flaş hamle!

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Suriye'deki Rus üssüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Putin, buradaki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi.
Putin'den Türkiye ziyareti öncesi flaş hamle!
Putin'den Türkiye ziyareti öncesi flaş hamle! Putin'den Türkiye ziyareti öncesi flaş hamle! Putin'den Türkiye ziyareti öncesi flaş hamle!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır ziyareti öncesinde rotasını sürpriz bir şekilde Suriye'ye çevirdi. Lazkiye'deki Rus üssünde Beşar Esed ile bir araya gelen Putin, Rus askerlerinin Suriye'den çekilmesi talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün önce Mısır'da ardından da Türkiye'de temaslarda bulunacak. Ancak Putin bu ziyaretlerin öncesinde Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rus Tass haber ajansının verdiği bilgiye göre Putin, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği Hımeymim Hava Üssünü ziyaret etti.

Lazkiye'deki Hmyemim Askeri Üssü'nde Beşar Esed ile buluştu.

"ÇEKİLİN EMRİ"

Putin, ''Rus ve Suriye ordularının terör örgütü DAEŞ'i iki yıl içinde bitirdiğini" söyledi ve Rus askerlerinin Suriye'den çekilmesi emrini verdi.

Putin yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı (Sergey Şoygu) ve Genelkurmay Başkanı'na (Valeriy Gerasimov) Rus güçlerinin daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini veriyorum" dedi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Açıklamanın Türkiye ziyareti öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Aslında Moskova yönetimi daha önce de Suriye'deki Rus askeri gücünün büyük ölçüde azaltılacağını söylemişti.

Rusya, Suriye'deki operasyonlarına Ağustos 2015'te başlamıştı.

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