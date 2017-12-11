Erdoğan'dan büyüme değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yılın tamamında yüzde 7 civarında bir büyüme bekliyoruz. Açıklanan büyüme rakamlarıyla ülkemizi zayıf göstermeye çalışan fesat odaklarına en güzel cevabı verdik" dedi.
Erdoğan şöyle konuştu:
Yılın tamamında yüzde 7 civarında bir büyüme bekliyoruz. Açıklanan büyüme rakamlarıyla ülkemizi zayıf göstermeye çalışan fesat odaklarına en güzel cevabı verdik.
(Türkiye'nin yüzde 11,1 büyümesi) Bu oranla Türkiye, 3. çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur.
Türkiye kendisine güvenen, inanan kimseyi sükutu hayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacaktır.