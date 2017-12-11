Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözler

ATO Congresium'da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin aldığı skandal Kudüs kararını değerlendirirken İsrail'e çok sert sözlerle yüklendi."Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a seslenerek, "Amerika aldığı bu kararla Kudüs'te dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. " dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Türkiye kendisine güvenen, inanan kimseyi sükutu hayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacaktır. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize de buradan selamlarımızı iletiyorum. Kudüs'te sergilenene vandallığın, zulmün ilelebet devam etmesi mümkün değildir. O Kudüs ki her taşında ayrı bir hikayeyi barındırır. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler.



TRUMP'A SESLENDİ: BİZİ BAĞLAMAZ, KENDİN ÇALAR OYNARSIN

Amerika aldığı bu kararla Kudüs'te dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. 1967 sınırları içerisinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecek. . Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi hem kendi adımıza hem de İslam İşbirliği Teşkilatı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.



GÜÇLÜ OLAN SİLAHI OLAN DEĞİL, HAKLI OLANDIR

Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki olaylara karşı duruşu bir insan hakları efsanesidir. Sınırlarımıza gelen herkese kucak açtık. Halen Suriyeli ve Iraklı 3.5 milyona yakın sığınmacı ülkemizde yaşamını sürdürüyor. Türkiye, dünyada sınırları içinde en çok mülteci barındıran ülke konumundadır.Hiç kimsenin mazlumları niçin ülkemizde barındırdığımızı sormaya hakkı yoktur. Asıl üzülmemiz gereken buraya gelenler değil, bu yolculuk sırasında hayatlarını kaybedenler olmalıdır. Güçlü olan silahı olan değil, haklı olandır."