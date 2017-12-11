11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 17°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 109.015 1.01
  • Altın: 154,118 0.04
  • Dolar: 3,8310 -0.11
  • Euro: 4,5185 0.29

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözler

»
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e seslenerek, "Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler" dedi.
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözler Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözler Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözler

ATO Congresium'da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin aldığı skandal Kudüs kararını değerlendirirken İsrail'e çok sert sözlerle yüklendi."Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a seslenerek, "Amerika aldığı bu kararla Kudüs'te dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. " dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Türkiye kendisine güvenen, inanan kimseyi sükutu hayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacaktır. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize de buradan selamlarımızı iletiyorum. Kudüs'te sergilenene vandallığın, zulmün ilelebet devam etmesi mümkün değildir. O Kudüs ki her taşında ayrı bir hikayeyi barındırır. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler.

TRUMP'A SESLENDİ: BİZİ BAĞLAMAZ, KENDİN ÇALAR OYNARSIN

Amerika aldığı bu kararla Kudüs'te dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz ve tanımayacağız. Trump'un bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın.  1967 sınırları içerisinde başkenti doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecek. . Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi hem kendi adımıza hem de İslam İşbirliği Teşkilatı altında dile getiriyoruz. Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.

GÜÇLÜ OLAN SİLAHI OLAN DEĞİL, HAKLI OLANDIR

Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki olaylara karşı duruşu bir insan hakları efsanesidir. Sınırlarımıza gelen herkese kucak açtık. Halen Suriyeli ve Iraklı 3.5 milyona yakın sığınmacı ülkemizde yaşamını sürdürüyor. Türkiye, dünyada sınırları içinde en çok mülteci barındıran ülke konumundadır.Hiç kimsenin mazlumları niçin ülkemizde barındırdığımızı sormaya hakkı yoktur. Asıl üzülmemiz gereken buraya gelenler değil, bu yolculuk sırasında hayatlarını kaybedenler olmalıdır. Güçlü olan silahı olan değil, haklı olandır."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözlerErdoğan'dan İsrail ve ABD'ye çok sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e seslenerek, "Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar arkasına saklanacak ağaç bile bulamayacaklarını bilmelidirler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari’ye gidiyorAdalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakkari’ye geleceğini söyledi.
CHP’li belediyelerin büyük korkusuCHP’li belediyelerin büyük korkusuCHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelere çevrildi.
Böyle bir vurgun yok! Aile boyu yolsuzlukBöyle bir vurgun yok! Aile boyu yolsuzlukBattal İlgezdi’nin himaye ettiği akrabaları, okul için imar izni verilmeyen alana konut yaptı sonra da özel bir koleje kiralayıp büyük rant elde etti.
Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu!Kılıçdaroğlu, İlgezdi'nin avukatlığına soyundu!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle...Devlet Bahçeli çok sert çıktı! Şerefsiz bir ajanın sözleriyle...MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları buluşmasında İran ajanı Reza Zarrab'a ve Amerika'ya yüklendi.
  • Bakan Soylu'dan İran'da kritik görüşme!09 Aralık 2017 Cumartesi 12:14
  • Davutoğlu: İtham etmeye çalışan cevabı alır...09 Aralık 2017 Cumartesi 12:04
  • Temel Karamollaoğlu: Hem İsrail’e hem de ABD’ye nota vereceğiz09 Aralık 2017 Cumartesi 10:20
  • Karamollaoğlu'ndan 'Kudüs' çıkışı08 Aralık 2017 Cuma 13:08
  • "Pimi çekilmiş bomba olur!"07 Aralık 2017 Perşembe 11:02
  • Cumhuriyet tarihinde ikinci en üst düzey ziyaret07 Aralık 2017 Perşembe 10:50
  • MHP'den küstah karar sonrası ilk açıklama07 Aralık 2017 Perşembe 10:41
  • Kılıçdaroğlu'ndan 'ilk' Kudüs açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 10:30
  • Bedelli çıkacak mı? Bozdağ vekillere açıkladı07 Aralık 2017 Perşembe 10:29
  • İşte elinde patlayan belgenin kaynağı!07 Aralık 2017 Perşembe 10:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri