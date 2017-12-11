Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz

Bitcoin alım satım platformu BTCTurk`un Genel Müdürü Alphan Göğüş, "Bitcoin`de mağdur olmamak için alım noktasına dikkat edin." dedi.

Türk lirası (TL) tabanlı Bitcoin alım satım platformu BTCTurk'un Genel Müdürü Alphan Göğüş, "Sanal para birimi Bitcoin'in alım satımını yaptığını iddia eden çok sayıda nokta var. Fazlaca takas noktası açıldı. Ancak bunlara dikkat edilmeli. Almadan önce şirketler ve bunların sistemleri, güvenlik prosedürleri iyice araştırılmalı. Kötü niyetli veya güvenlik açığı olan kurumlar kullanıcılarına zarar verebilir." dedi.



Alphan Göğüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paranın şifreli (kriptografik) olmasının temel gerekçesinin sistemin güvenliğini sağlamaktan kaynaklandığını ifade ederek, kamu otoritelerinin kontrol etmediği bir para sisteminin yaratılmasının belli başlı güvenlik noktalarının oluşturulmasıyla sağlanacağını kaydetti.



Bitcoin'i doğuran sürecin, küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 sonrasında insanların mevcut parasal sistemi eleştirisiyle başladığını dile getiren Göğüş, parasını kaybeden vatandaşlarda mevcut finansal sisteme karşı tepki oluştuğunu, kriz sonrası insanların yeni arayışlar içine girdiğini anlattı.



Göğüş, kriz nedeniyle insanların mevcut sisteme olan güveninin azaldığını belirterek, "Sonrasında insanlar, 'kamunun yarattığı paralara güvenmek istemiyorum, kendi işimi kendim halletmek istiyorum' dedi ve bir yazılım çıkarttı. Bitcoin de bu arayışlar sonrası çıkan ve işlemleri yüzde 100 takip edilebilen bir yazılımdır." diye konuştu.



Bitcoin'in yavaş yavaş büyüyerek 21 milyon adede ulaşacağını belirten Göğüş, "21 milyon adede ulaşınca miktarı sabit kalacak. Bitcoin'in tüm ekonomik sistemi kucakladığında satın alma gücünün artık değişmeyeceği ve diğer paraların Bitcoin'e endeksleneceği de iddia ediliyor." dedi.



Göğüş, Bitcoin sisteminde saniyede gerçekleşen işlem sayısının kısıtlı olduğunu, bu durumun altyapının sınırlı olmasından kaynaklandığını, bu zorluklar ve teknik problemlerin çözülememesi halinde Bitcoin'in bu iddiasının gerçekleşemeyeceğini kaydetti.



"BİTCOİN'İN DEĞERİNİ İKİ FAKTÖR ETKİLİYOR"



Alphan Göğüş, Bitcoin'in değerini etkileyen 2 temel unsur bulunduğunu, bunlardan ilkinin, "toplumun ve devletin bu sanal parayı kabulü ile Bitcoin konusundaki hukuki düzenlemeler", diğerinin de "paranın teknolojik pozisyonu" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Son zamanlarda Bitcoin'de yaşanan yüksek dalgalanmaları manipülasyon olarak değerlendirmek yanlış. Eğer Bitcoin diye bir şirket olsaydı, siz bunun yönetiminde olsaydınız ve teknolojisine müdahale şansınız olsaydı bunlara 'manipülasyon' diyebilirdik. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu dalgalanmaları spekülasyon olarak değerlendirmek daha doğru olur.



Bitcoin'in yurt dışından alınıp yurt içine satıldığında ya da yurt içindeki farklı alım satım noktalarında işlem yapıldığında ciddi bir arbitraj imkanı var. Bunu yapan insanlar var ve bir sakınca yok. Yapabilirler ama vergi kısmında riskler var. Burada önemli olan vergi dairesinin, Bitcoin'in alım satımından kaynaklanan kazançları nasıl değerlendirdiği..."



"BİTCOİN'E YÖNELİK TALEP SON BİR AYDA ÇOK CİDDİ ARTTI"



BTCTurk Genel Müdürü Göğüş, Bitcoin hesaplarında şahıs isminin yazmadığını, bir kod bulunduğunu ve bu kodu kullanmak için bir anahtara ihtiyaç olduğunu, sanal paraların bulunduğu hesabın numarasıyla anahtar eşleştirildiğinde Bitcoin'in hareket ettirilebildiğini, bu anahtar kaybedildiğinde Bitcoin'e ulaşılamadığını anlattı.



Bitcoin'in alım satım noktasında bırakılmasının doğru olmadığını vurgulayan Göğüş, "Bitcoin alım satımı yaptığını iddia eden çok sayıda nokta var. Fazlaca takas noktası açıldı. Ancak bunlara dikkat edilmeli. Almadan önce şirketler ve bunların sistemleri, güvenlik prosedürleri iyice araştırılmalı. Kötü niyetli veya güvenlik açığı olan kurumlar kullanıcılarına zarar verebilir." dedi.



Göğüş, Bitcoin'e yönelik talebin son bir ayda çok ciddi arttığını belirterek, "Son bir ayda günlük ortalama 700 Bitcoin'lik bir hacmimiz var. Rakamlarda çok ciddi bir artış var. İnsanlar merak ediyor, 'Bu kadar zaman içerisinde değeri arttı. Ben de istiyorum' diyor ve alıyorlar." şeklinde konuştu.



"BUNUNLA İLGİLİ BİR HUKUKİ DÜZENLEME YOK VE KİM BAKACAK BİLMİYORUM"



Alphan Göğüş, Bitcoin alım satımında taraflar arasında bir anlaşmazlık olduğunda, anlaşmazlığın konusuna bakılması gerektiğini, şu ana kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ifade ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme yapması için Bitcoin'in sermaye piyasası aracı olması gerektiğini ancak böyle bir araç olmadığını vurguladı.



Göğüş, "Bitcoin, para piyasası aracı da değil. Hatta BDDK, 'Bitcoin, e-para kanunu çerçevesi değerlendirilemez. Çünkü bu elektronik para birimidir' dedi. Elektronik para ile elektronik parabirimi arasında bir farklılık var. Dolayısıyla BDDK'nın da çalışma alanına girmiyor. Bununla ilgili bir hukuki düzenleme yok ve kim bakacak bilmiyorum." şeklinde konuştu.



"YATIRIMCININ TÜM BÜTÇESİNİ BİTCOİN'E YATIRMASI SAKINCALI"



BTCTurk Genel Müdürü Göğüş, yatırımcının tüm bütçesini Bitcoin'e yatırmasının sakıncalı olduğunu ifade ederek, "Kısa yoldan zengin olma hevesiyle evini, arabasını satıp ya da bütün yatırım bütçesini birikimini Bitcoin ve benzeri yüksek riskli araçlara yöneltmelerini kimseye tavsiye etmem." dedi.



Göğüş, bu yüzden kendilerinin kuralları çok katı koyduğunu, bunun kullanıcıda mutsuzluk yaratsa da onların lehine olduğunu söyledi.