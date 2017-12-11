11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 109.200 1.19
  • Altın: 153,755 -0.20
  • Dolar: 3,8233 -0.31
  • Euro: 4,5095 0.09

Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz

»
Bitcoin alım satım platformu BTCTurk`un Genel Müdürü Alphan Göğüş, "Bitcoin`de mağdur olmamak için alım noktasına dikkat edin." dedi.
Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz
Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsiniz

Türk lirası (TL) tabanlı Bitcoin  alım satım platformu BTCTurk'un Genel Müdürü Alphan Göğüş, "Sanal para birimi  Bitcoin'in alım satımını yaptığını iddia eden çok sayıda nokta var. Fazlaca takas  noktası açıldı. Ancak bunlara dikkat edilmeli. Almadan önce şirketler ve bunların  sistemleri, güvenlik prosedürleri iyice araştırılmalı. Kötü niyetli veya güvenlik  açığı olan kurumlar kullanıcılarına zarar verebilir." dedi. 
 
Alphan Göğüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paranın şifreli  (kriptografik) olmasının temel gerekçesinin sistemin güvenliğini sağlamaktan  kaynaklandığını ifade ederek, kamu otoritelerinin kontrol etmediği bir para  sisteminin yaratılmasının belli başlı güvenlik noktalarının oluşturulmasıyla  sağlanacağını kaydetti.
 
Bitcoin'i doğuran sürecin, küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008  sonrasında insanların mevcut parasal sistemi eleştirisiyle başladığını dile  getiren Göğüş, parasını kaybeden vatandaşlarda mevcut finansal sisteme karşı  tepki oluştuğunu, kriz sonrası insanların yeni arayışlar içine girdiğini  anlattı. 
 
Göğüş, kriz nedeniyle insanların mevcut sisteme olan güveninin  azaldığını belirterek, "Sonrasında insanlar, 'kamunun yarattığı paralara güvenmek  istemiyorum, kendi işimi kendim halletmek istiyorum' dedi ve bir yazılım  çıkarttı. Bitcoin de bu arayışlar sonrası çıkan ve işlemleri yüzde 100 takip  edilebilen bir yazılımdır." diye konuştu.
 
Bitcoin'in yavaş yavaş büyüyerek 21 milyon adede ulaşacağını belirten  Göğüş, "21 milyon adede ulaşınca miktarı sabit kalacak. Bitcoin'in tüm ekonomik  sistemi kucakladığında satın alma gücünün artık değişmeyeceği ve diğer paraların  Bitcoin'e endeksleneceği de iddia ediliyor." dedi. 
 
Göğüş, Bitcoin sisteminde saniyede gerçekleşen işlem sayısının kısıtlı  olduğunu, bu durumun altyapının sınırlı olmasından kaynaklandığını, bu zorluklar  ve teknik problemlerin çözülememesi halinde Bitcoin'in bu iddiasının  gerçekleşemeyeceğini kaydetti.   
 
"BİTCOİN'İN DEĞERİNİ İKİ FAKTÖR  ETKİLİYOR"
 
Alphan Göğüş, Bitcoin'in değerini etkileyen 2 temel unsur bulunduğunu,  bunlardan ilkinin, "toplumun ve devletin bu sanal parayı kabulü ile Bitcoin  konusundaki hukuki düzenlemeler", diğerinin de "paranın teknolojik pozisyonu"  olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
 
"Son zamanlarda Bitcoin'de yaşanan yüksek dalgalanmaları manipülasyon  olarak değerlendirmek yanlış. Eğer Bitcoin diye bir şirket olsaydı, siz bunun  yönetiminde olsaydınız ve teknolojisine müdahale şansınız olsaydı bunlara  'manipülasyon' diyebilirdik. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu dalgalanmaları  spekülasyon olarak değerlendirmek daha doğru olur. 
 
Bitcoin'in yurt dışından alınıp yurt içine satıldığında ya da yurt  içindeki farklı alım satım noktalarında işlem yapıldığında ciddi bir arbitraj  imkanı var. Bunu yapan insanlar var ve bir sakınca yok. Yapabilirler ama vergi  kısmında riskler var. Burada önemli olan vergi dairesinin, Bitcoin'in alım  satımından kaynaklanan kazançları nasıl değerlendirdiği..."
 
"BİTCOİN'E YÖNELİK TALEP SON BİR AYDA ÇOK CİDDİ ARTTI" 
 
BTCTurk Genel Müdürü Göğüş, Bitcoin hesaplarında şahıs isminin  yazmadığını, bir kod bulunduğunu ve bu kodu kullanmak için bir anahtara ihtiyaç  olduğunu, sanal paraların bulunduğu hesabın numarasıyla anahtar eşleştirildiğinde  Bitcoin'in hareket ettirilebildiğini, bu anahtar kaybedildiğinde Bitcoin'e  ulaşılamadığını anlattı.
 
Bitcoin'in alım satım noktasında bırakılmasının doğru olmadığını  vurgulayan Göğüş, "Bitcoin alım satımı yaptığını iddia eden çok sayıda nokta var.  Fazlaca takas noktası açıldı. Ancak bunlara dikkat edilmeli. Almadan önce  şirketler ve bunların sistemleri, güvenlik prosedürleri iyice araştırılmalı. Kötü  niyetli veya güvenlik açığı olan kurumlar kullanıcılarına zarar verebilir." dedi.
 
Göğüş, Bitcoin'e yönelik talebin son bir ayda çok ciddi arttığını  belirterek, "Son bir ayda günlük ortalama 700 Bitcoin'lik bir hacmimiz var.  Rakamlarda çok ciddi bir artış var. İnsanlar merak ediyor, 'Bu kadar zaman  içerisinde değeri arttı. Ben de istiyorum' diyor ve alıyorlar." şeklinde konuştu.
 
"BUNUNLA İLGİLİ BİR HUKUKİ DÜZENLEME YOK VE KİM BAKACAK  BİLMİYORUM"   
 
Alphan Göğüş, Bitcoin alım satımında taraflar arasında bir anlaşmazlık  olduğunda, anlaşmazlığın konusuna bakılması gerektiğini, şu ana kadar böyle bir  olayla karşılaşmadıklarını ifade ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme  yapması için Bitcoin'in sermaye piyasası aracı olması gerektiğini ancak böyle bir  araç olmadığını vurguladı.
 
Göğüş, "Bitcoin, para piyasası aracı da değil. Hatta BDDK, 'Bitcoin,  e-para kanunu çerçevesi değerlendirilemez. Çünkü bu elektronik para birimidir'  dedi. Elektronik para ile elektronik parabirimi arasında bir farklılık var.  Dolayısıyla BDDK'nın da çalışma alanına girmiyor. Bununla ilgili bir hukuki  düzenleme yok ve kim bakacak bilmiyorum." şeklinde konuştu.
 
"YATIRIMCININ TÜM BÜTÇESİNİ BİTCOİN'E YATIRMASI SAKINCALI"
 
BTCTurk Genel Müdürü Göğüş, yatırımcının tüm bütçesini Bitcoin'e  yatırmasının sakıncalı olduğunu ifade ederek, "Kısa yoldan zengin olma hevesiyle  evini, arabasını satıp ya da bütün yatırım bütçesini birikimini Bitcoin ve  benzeri yüksek riskli araçlara yöneltmelerini kimseye tavsiye etmem." dedi.
 
Göğüş, bu yüzden kendilerinin kuralları çok katı koyduğunu, bunun  kullanıcıda mutsuzluk yaratsa da onların lehine olduğunu söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsinizBitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsinizBitcoin alım satım platformu BTCTurk`un Genel Müdürü Alphan Göğüş, "Bitcoin`de mağdur olmamak için alım noktasına dikkat edin." dedi.
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!Merkez Bankası Aralık Ayı Beklenti Anketi: Enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 11.74'e yükseldi.
Hükümetten Almanya'ya uyarı! Zararlı çıkarHükümetten Almanya'ya uyarı! Zararlı çıkarGümrük Birliği konusunda Almanya'yı uyarın Bakan Zeybekci, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesine karşı çıkmak Almanya'nın menfaatlerine aykırı" dedi.
Türkiye Avrupa'nın 3 katıTürkiye Avrupa'nın 3 katıTürkiye, bu performansıyla tüm dünya ülkelerini geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu.
İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdiİş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdiTÜİK tarafından açıklanan tarihi büyüme rakamlarına Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinden de destek geldi.
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi!Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi!Mitsubishi, ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Türkiye'de kurulan yeni fabrikasını 12 Aralık'ta faaliyete geçiriyor.
  • Erdoğan'dan büyüme değerlendirmesi11 Aralık 2017 Pazartesi 13:43
  • Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Tek tek tespit edilecek11 Aralık 2017 Pazartesi 13:40
  • Köy kadınları 'kış karpuzu' için destek bekliyor11 Aralık 2017 Pazartesi 13:04
  • Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Devredildi11 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
  • Hükümetin taşeron mesaisi sürüyor11 Aralık 2017 Pazartesi 12:55
  • Büyümede dünya lideri olduk11 Aralık 2017 Pazartesi 12:40
  • Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rant11 Aralık 2017 Pazartesi 12:40
  • Tesla'ya 30 dakikada Türk şarjı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:20
  • Pancar Motor arazisinin akıbeti belli oldu11 Aralık 2017 Pazartesi 12:08
  • Dünya rekorundan sonra hükümetten ilk açıklama!11 Aralık 2017 Pazartesi 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri