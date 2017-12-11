11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:12Öğle 13:04İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 18°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 109.097 1.09
  • Altın: 153,413 -0.42
  • Dolar: 3,8257 -0.25
  • Euro: 4,5096 0.09

Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber

»
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber geldi.
Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber
Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir soru önergesinde, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye ifa edilen vatandaşlarımız için yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

ÇALIŞMA BAKANI KANUNU HATIRLATTI

Soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.

Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.

Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bor'dan üretildi! Dünyanın en güçlüsüBor'dan üretildi! Dünyanın en güçlüsüEdremit ilçesindeki bir Ar-Ge firması, boru saflaştırarak yaptığı çalışmalarıyla Amerika'dan bilim ödülü almayı başardı.
Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haberEmeklilikte yaşa takılanlara kötü haberÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'dan emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber geldi.
Bitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsinizBitcoin alanlara uyarı! Mağdur olabilirsinizBitcoin alım satım platformu BTCTurk`un Genel Müdürü Alphan Göğüş, "Bitcoin`de mağdur olmamak için alım noktasına dikkat edin." dedi.
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!Merkez Bankası Aralık Ayı Beklenti Anketi: Enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 11.74'e yükseldi.
Hükümetten Almanya'ya uyarı! Zararlı çıkarHükümetten Almanya'ya uyarı! Zararlı çıkarGümrük Birliği konusunda Almanya'yı uyarın Bakan Zeybekci, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesine karşı çıkmak Almanya'nın menfaatlerine aykırı" dedi.
Türkiye Avrupa'nın 3 katıTürkiye Avrupa'nın 3 katıTürkiye, bu performansıyla tüm dünya ülkelerini geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu.
  • İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi11 Aralık 2017 Pazartesi 13:59
  • Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi!11 Aralık 2017 Pazartesi 13:45
  • Erdoğan'dan büyüme değerlendirmesi11 Aralık 2017 Pazartesi 13:43
  • Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Tek tek tespit edilecek11 Aralık 2017 Pazartesi 13:40
  • Köy kadınları 'kış karpuzu' için destek bekliyor11 Aralık 2017 Pazartesi 13:04
  • Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Devredildi11 Aralık 2017 Pazartesi 13:00
  • Hükümetin taşeron mesaisi sürüyor11 Aralık 2017 Pazartesi 12:55
  • Büyümede dünya lideri olduk11 Aralık 2017 Pazartesi 12:40
  • Fire yok ama fark çok! Fındıkta 6 misli rant11 Aralık 2017 Pazartesi 12:40
  • Tesla'ya 30 dakikada Türk şarjı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri