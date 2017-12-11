Abbas Sisi ile görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Kahire ziyareti'nde bugün mevkidaşı Abdulfettah El-Sisiile görüşecek. Görüşmede Amerika'nın Kudüskararı görüşülecek.
ABD Başkanı Trump, Çarşamba Akşamı düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.