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İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi

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İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi
TÜİK tarafından açıklanan tarihi büyüme rakamlarına Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinden de destek geldi.
İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi İş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte gösterdiği performansla, dünya devlerini geride bırakırken, G20 ülkeleri arasında da liderliğe oturdu.

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, 28 üye ülkesi bulunan Avrupa Birliği’nin üçüncü çeyrekteki ortalama büyümesi yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. İşte iş dünyasından ilk tepkiler...

Geçtiğimiz aylarda açıklanan sanayi üretimi rakamlarının da böyle bir rekora işaret ettiğinin altını çizen iş insanları, büyümenin büyük bölümünün ihracat, yatırım ve üretimden gelmiş olmasının da memnuniyet verici olduğunu kaydetti. İş dünyasının büyümeyle ilgili görüşleri şöyle:

BÜYÜME RAKAMLARI PİYASAYA MORAL VERDİ, ATAĞA GEÇİYORUZ

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak TÜİK tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi. GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 artış kaydedildiğini belirten Baran, üretim yöntemiyle GSYH tahmininin cari fiyatlarla yüzde 24,2 artarak 827 milyar 230 milyon TL olduğunu kaydetti.

Baran, "Türkiye bölgesinde yaşanan jeopolitik riskler, FETÖ'nün darbe girişimi, küresel ekonomideki sıkıntılar karşısında sergilediği büyümeyle ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu herkese gösterdi" dedi.

Hükümetin arka arkaya aldığı önemli kararlarla mali yönde gerçekleştirdiği teşvikler, istihdam konusunda başlatılan seferberlik çalışmaları ve Kredi Garanti Fonu desteklerinin ekonomik göstergelere olumlu yansıdığını dile getiren Baran, şunları söyledi:

"Konut, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde yapılan düzenlemeler hem bu sektörleri hem de reel sektörümüzü dalga dalga olumlu etkiledi. Kapasite kullanım oranlarında son yılların en iyi rakamlarını gördük. Sanayi üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. 200'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi sağladığımızı görüyoruz. Geldiğimiz noktada geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye, yakaladığı ivmeyle uluslararası kurumların da tahminlerini yukarı revize ettiren bir performans sergiledi. Büyümenin niceliğini ispatladık. Bu başarıyı büyümenin niteliğini de artırarak, daha fazla istihdam sağlayacak bir büyümeyi ortaya koyarak sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için de tek yolumuz samimiyetle, el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin aydınlık geleceği için durmadan dinlenmeden çalışmaktır."

Baran, gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler içinde tarım sektörünün toplam katma değerinin yüzde 2,8 artarak, yüzde 14,8 oranında artan sanayi ve yüzde 18,7 oranında artan inşaat sektörünün gerisinde kaldığına da dikkat çekerek, bu alanda katma değer oluşturacak bir büyüme hacmini yakalamanın gerekliliğine de dikkat çekti.

HEPİMİZ İÇİN GURUR VERİCİ

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy "Dünya ekonomisinde devam eden finansal belirsizlikler ile küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet ortamını zorlaştıran tüm gelişmelere rağmen, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yakaladığı bu büyüme performansı hepimiz için gurur verici. Daha da umut verici olan tüketimdeki artışın %3 seviyelerine gerilemişken, üretimdeki artışın %11 seviyesinin üzerine çıkmış olmasıdır. Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyelini yansıtan bu rakam, son dönemde ekonomide alınan faaliyet ortamını destekleyici önlemlerin de ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Bu büyümenin her sektöre olacağı gibi, havacılık sektörüne yansımaları da 2018 yılı itibariyle hissedilecektir. Bu doğrultuda Atlasglobal olarak, biz de yeni yatırımlarımıza devam ediyor olacağız" dedi

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız" Son dönemde ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan tüm olağanüstü gelişmelere rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde yakalanan yüzde 11,1'lik büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunun en önemli göstergesi. Türk sanayisinin dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için var gücüyle çalışan bir holding olarak, Türkiye ekonomisine olan inancımızla, yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürecek, daha nice rekorlar için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi

GELECEĞE UMUTLU BAKMAMAMIZ İÇİN BİR SEBEP YOK

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut" Türkiye ekonomisinin son 15 yılda sergilediği olağanüstü büyüme performansı, bugün açıklanan üçüncü çeyrek rakamıyla perçinlenmiş oldu. Bu rakam şunu gösterdi ki; bizim geleceğe umutlu bakmamamız için hiçbir sebep yok. Biz de yatırımlarımızı bu vizyonla şekillendiriyor, yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi

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