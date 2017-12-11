İnanılır gibi değil! İyice gözleri dönmüş..

İzmir Torbalı'da telefon dolandırıcılarının hedefi 12 yaşındaki çocuk oldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ev telefonundan ulaştıkları, o sırada evde yalnız olan 12 yaşındaki B.O.’yu, babasının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla korkutan 1’i kadın 4 kişi, çocuğun, evdeki para ve altınları kendilerine vermesini sağladı. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis, dolandırıcıları yakaladı.

Telefon dolandırıcıları, Torbalı’daki evlerinde o sırada yalnız olan B.O.’ya, geçen perşembe günü ev telefonundan ulaştı. Kendilerini ’polis’ olarak tanıtan zanlılar, "Babanın FETÖ ile bağlantısı var. O yüzden evdeki altın ve kıymetli eşyaları ve ne kadar para varsa hepsini çantaya koy, sonra dediğimiz adrese bırak ve git. Adamlarımız çantayı oradan alacaklar" dedi.

Korkan B.O., evdeki 25 bin lira nakit para ile 55 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir çantaya doldurarak, söylenilen yere bıraktı. Dolandırıcılar ise otomobille gelip, içi para ve altın dolu çantayı alıp uzaklaştı.

Çocuğun durumu anne ve babasına anlatmasıyla dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Aile durumu polise bildirdi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Dolandırıcılık zanlısı 1’i kadın 4 kişi, polisin çalışmasıyla geçen cumartesi günü yakalandı. Dolandırılan para ve altınların da bulunup, sahibine teslim edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.