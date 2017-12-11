Dehşeti ortaya çıkardılar! 'Kocamı bağlayıp...'

Myanmar'ın Arakan eyaletinden Bangladeş'e kaçan kadın ve çocuklar, Myanmar güvenlik güçleri tarafından sistematik bir şekilde cinsel saldırıya maruz kaldıklarını söylüyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Arakan'dan kaçan aralarında genç kızların da bulunduğu 29 kadın ile röportajlar yaptı. Habere göre, cinsel saldırılar aile bireylerinin gözlerinin önünde gerçekleşti.

Haberde, Ekim 2016 ile Eylül 2017 arasında Myanmarlı askerlerin 13-35 yaşlarındaki kadın ve kız çocuklarına sistematik şekilde tecavüz ettikleri ve şiddet uyguladıkları belirtildi.

Arakanlı kadınlar, gruplar halinde kamplara gelen üniformalı askerlerin kendilerine defalarca tecavüz ettiğini ve şiddet uyguladığını anlattı.



'KOCAMIN ELLERİNİ BAĞLADILAR BOĞAZINI KESTİLER'



Bu kadınlardan isminin açıklanmasını istemeyen F. şunları aktardı:

"Askerler, Arakan'daki köylere devamlı saldırıyorlardı. Ailemi öldürmüşlerdi. Erkek kardeşim kayıptı. Askerler bir gün eşimle kaldığımız eve geldiler. Eşimin ellerini bağladılar, başörtümle ağzını kapattılar. Daha sonra eşimin önünde bana teker teker tecavüz ettiler. Kocam ağzındaki örtüyü çıkarıp bağırmaya çalıştığında askerlerden biri onun boğazını kesti. Daha sonra askerler evimizi yaktı."

F, bu olaydan iki ay sonra hamile olduğunu öğrendiğini belirtti.

AP'nin kadınların verdiği ifadelerle ilgili ordu yetkilileriyle görüşme taleplerinin yanıtsız kaldığı vurgulandı.

Myanmar ordusunun geçen ay kendi içinde yürüttüğü soruşturmada, bu tarz şiddet eylemlerinin yaşanmadığı öne sürülmüştü.

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar ordusu ve milisler, Arakanlı Müslümanlara saldırıyor. BMverilerine göre, katliam ve etnik temizlikten kaçan sivillerin sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.