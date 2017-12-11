11 Aralık 2017 Pazartesi23 R.Evvel 1439
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Türkiye Avrupa'nın 3 katı

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Türkiye Avrupa'nın 3 katı
Türkiye, bu performansıyla tüm dünya ülkelerini geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu.
Türkiye Avrupa'nın 3 katı Türkiye Avrupa'nın 3 katı Türkiye Avrupa'nın 3 katı

Konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir yayında, "Türkiye'nin geleceği parlak, dışarıda da Türkiye'nin geleceğine inanç güçlü" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarını katıldığı bir canlı yayında yorumladı. Şimşek, "AB'nin bütün Avrupa Odalar Borsalar Birliği Başkanı gibi birçok işadamlarının olduğu bir toplantıda 'Onlarla iş ortamını nasıl iyileştiririz, yatırımları nasıl sağlarız' diye konuştuk. Onlara göre, Türkiye'nin geleceğine inanç güçlü Türkiye'nin geleceği parlak. Bizim nüfusumuz genç, Türkiye hızlı büyüyor. 1995 yılında Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan 7 ülkenin milli geliri, gelişmiş 7 ülkenin yarısı kadardı. 2015'ten başa baş oldu. Gelişmekte olan 7 ile gelişen 7 başa baş geldi. 2040'ta gelişmekte olan 7 ülke gelişmiş olanların üstüne çıkacak. Yatırımlar geçici olarak, kötü sayılmaz geçen seneki hain darbeden etkilendi ama bunu geride bırakıyoruz. Çalışma çağındaki nüfus ülkemizde yüksek. Büyüme, yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 7.3'tü, Avrupa'nın üç katı" dedi.

"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

Şu anki enflasyonun kabul edilebilir olmadığını söyleyen Şimşek, "Enflasyonla güçlü mücadele edeceğiz ve tek haneye indireceğiz. Enflasyon düşerse, büyüme yükselir. Enflasyonun çok hızlı biçimde tek haneye, daha sonrasında da düşük tek haneye yani yüzde 5'in altına inmesi gerekiyor. Enflasyonun şu anki durumu kabul edilebilir değil. Geçtiğimiz yıl hain darbe biraz etkiledi" diye konuştu.

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