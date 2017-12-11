Amerika alev alev! Yangın kontrol altına alınamıyor

ABD’nin California eyaletinin güneyinde geçen hafta ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık 930 kilometrekarelik alanda etkili yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ABD’nin California eyaletinin güneyinde geçen hafta ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 930 kilometre karelik alana yayılan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Los Angeles Times'ın haberine göre yetkililer, 6 ayrı yerden çıkan yangının dün akşam itibarıyla toplamda yaklaşık 930 kilometre karelik alanı etkisi altına aldığını, bunun "modern California tarihinin en büyük beşinci orman yangını" olduğunu belirtti.

Santa Barbara şehri çevresinde etkili yangının dün 200 kilometrekareden fazla alana yayıldığını ifade eden yetkililer, 5 bin bölge sakini için yeni tahliye talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Bu arada, şehirdeki okulların çoğunda eğitime ara verilirken yaklaşık 85 bin kişinin elektrikten yoksun kaldığı kaydedildi.

Yetkililer, geçici süre hizmet veremeyen Santa Barbara Hayvanat Bahçesi'ndeki 500 hayvanın barınaklarına kapatıldığını açıkladı.

ABD'nin California Eyaleti Valisi Jerry Brown, eyalette süregelen kuraklığa ve küresel ısınma etkilerine bağlı olarak çıkan orman yangınlarının artık bölgenin "yeni normali" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Eyaletin güneyinde son bir haftadır devam eden orman yangınlarının tahribata sebep olduğu yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Brown, "Noel için yangınla mücadele hazırlığı yapıyoruz. Bu çok tuhaf ve alışılmadık." ifadelerini kullanmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yangınları büyük ölçüde kontrol aldığını dile getiren Vali Brown, ancak nem oranının hala düşük olması ve kuvvetli rüzgarlar varlığı nedeniyle yayılma tehlikesinin hala bulunduğunu belirtmişti.

California eyaletinin güneyindeki ormanlık arazilerde çıkan 6 ayrı yangında yüzlerce bina yanmış, yüzlerce konut hasar görmüş, on binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Los Angeles'ın kuzeyindeki Ventura ilçesi ve çevresindeki kasabalardan güneydeki San Diego ilçesine kadar geniş bir alanı etkileyen yangınlarda, Ventura'da bir kişi yangın bölgesinden kaçmaya çalışırken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.